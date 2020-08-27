"Türkiye en çok dövizle borçlanan gelişen ülke olma yolunda"

T24 Ekonomi

Uluslararası Finans Kurumu Başekonomist Vekili Sergi Lanau, Türkiye’nin gelişen ülkeler arasında 2005’ten bu yana en fazla döviz cinsinden borçlanan olarak dikkat çektiğini belirtti.

Lanau, Twitter paylaşımında, yabancı yatırımcılar yatırım yapmadığı için Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz cinsi borçlanmasının ‘nin dış finansman sıkıntısını azaltmadığını, sadece sistemde mevcut dolarları hareketlendirdiğini ve kamunun borcuyla ilgili döviz-TL uyumsuzluğunu artırdığını savundu.

Lanau’nun paylaştığı tablo, Türkiye’nin toplam kamu borcu içinde döviz borcunun payı en yüksek ülkelerden biri olduğunu ortaya koyuyor.