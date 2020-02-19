Türkiye en çok Avrupa Yakası'nı özledi, en sevilen dizi türü komedi

NG Araştırma'nın yaptığı araştırmaya göre, en çok izlenen Türk dizisinin yüzde 11'le Avrupa Yakası olduğu belirlendi.

NG Araştırma'nın 11-14 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelinde, 15 yaş üzeri 1914 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği araştırmada unutulmayan diziler, en sevilen dizi oyuncuları ve daha birçok konuyla ilgili halkın tercihleri belli oldu.

Araştırma sonuçlarına göre dizilerin izlenmesinde ilk tercihin halen televizyon olduğunu görülüyor. Her 10 kişiden 6'sı dizileri en çok televizyondan takip ettiğini belirtirken, 2'si ise son dönemlerde oldukça popüler olan Netflix platformunu tercih ediyor.

En çok Fox TV izleniyor

TV kanalları arasındaki reyting rekabeti her geçen gün artıyor. Araştırmaya katılanların %32'si favori TV kanalının Fox TV olduğunu belirtirken, %13'lük oranıyla 2. sırada TV8 geliyor. Katılımcılar arasında popüler olan diğer kanallar sırasıyla: ATV (%12), Show TV (%10), Kanal D ve Star (%8), TRT 1 (%7).

En beğenilen dizi

sözcü'nün haberine göre; katılımcılar tarafından en büyük ilgiyi gören dizi, oldukça büyük bir oy farkıyla, Mucize Doktor oldu. Katılımcıların %25'i en beğendiği dizinin Mucize Doktor olduğunu belirtirken, %7'lik oy oranıyla Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 2. sırada yer aldı. Babil, Hekimoğlu, Seksenler, Bir Zamanlar Çukurova ve Kadın aldıkları yaklaşık %5'lik oy oranlarıyla 3. sırayı paylaştılar.

Özlenen diziler

Katılımcılar tarafından en çok özlenen Türk dizisi, aldığı %11'lik oy oranıyla Avrupa Yakası. %10'luk oy oranıyla Diriliş Ertuğrul 2. sırayı alırken, %9'luk oy oranıyla Aşk-ı Memnu 3. sırada yer altı.

Katılımcılar arasında popüler olan diğer diziler sırasıyla; Leyla ile Mecnun (%7), Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki (%6), Ezel (%5).

En sevilen erkek ve kadın oyuncu

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların en sevdiği erkek oyuncu %13'lük oy oranıyla, bu yıl Uluslararası Emmy Ödülünü de kazan, Haluk Bilginer oldu. Son dönemde yaptığı dizi ve filmlerle özellikle gençlerin takdirini kazanan Aras Bulut İynemli %12'lik oranıyla 2. sırada yer alırken, Kenan İmirzalıoğlu ve Halit Ergenç %9'luk oranlarıyla 3. sırayı paylaştılar.

En beğenilen kadın oyuncu sorusunda ise %13'lük oranıyla Demet Evgar ilk sırada yer altı. Özge Özpirinçci %11'lik oranla 2. sırayı alırken, Beren Saat %9'luk oranıyla 3. sırada.

En çok izlenen dizi türü komedi

Çıkan sonuçlar oldukça ilginç. Türkiye'de yapılan dram dizileri oldukça çok olmasına rağmen katılımcıların %49'u en çok komedi dizilerini izlediğini belirtti.



Katılımcıların %41'i ise macera türündeki dizileri kendine daha yakın buluyor. %39'luk tercih oranıyla Aşk/Romantik, Polisiye ve Bilim Kurgu türleri de katılımcılar tarafından tercih edilenler arasında. Dram ise %20 ile oldukça gerilerde yer alıyor.

En beğenilen yabancı dizi

Katılımcılara son 10 yıl içerisinde yayınlanan en beğendikleri yabancı dizinin hangisi olduğu sorulduğunda %25'lik oranla Game Of Thrones ilk sırada çıktı. %22'lik oy oranıyla La Casa De Papel 2. sırada. Sherlock ve Prison Break dizileri de %14'lük oranlarıyla 3. sırayı paylaştı.