-Türkiye en cazip liman ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin yatırımcılar için en cazip liman olduğunu belirtti. Bakan Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, Eylül ayında 256 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini, düzenlenen belgelerle 3,51 milyar liralık sabit yatırım ve 7 bin 879 kişiye istihdam yaratılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Çağlayan, bu teşvik belgelerinin 3 milyar 425 milyon lira tutarına karşılık gelen 244 adetinin yerli, 80 milyon lira tutarındaki 12 adetinin ise uluslararası sermayeli şirketler için düzenlendiğini ifade etti. Çağlayan, Eylül ayında verilen teşvik belgelerinin tutar olarak 1 milyar 870 milyon lirasının imalat sektörü için olduğunu kaydetti. Bakan Çağlayan, imalat sanayi sektöründen sonra en yüksek payı yüzde 24 ile enerji sektörünün aldığını ifade ederek, bu durumun Türkiye'nin son yıllarda enerji yatırımlarında dünyanın önde gelen cazip yatırım merkezlerinden biri olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Çağlayan, Eylül ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde hizmetler sektörünün payının yüzde 21, madencilik sektörünün payının da yüzde 2 olduğunu söyledi. Çağlayan, yılın ilk 9 aylık döneminde, özellikle komple yeni ve tevsi niteliğindeki yatırımların öngörülen toplam sabit yatırım tutarının yüzde 91'ini oluşturmasının, Türkiye'de üretim kapasitesinin hızla büyümekte olduğunu gösterdiğini de ifade etti. Çağlayan, dünyanın bu dönemde krizlerle boğuşurken, batan finans sektörü ile uğraşırken, fabrikaların kapısına birer birer kilit vururken, Türkiye'nin güvenli bir liman olarak yatırımcıların cazibe merkezi olduğunu da vurguladı.