Türkiye emin adımlarla

12 Dev Adam Ukrayna yolcusu 12 Dev Adam Ukrayna yolcusu

Tanjevic: Fransa'dan daha iyiydik Tanjevic: Fransa'dan daha iyiydik

Kutluay'a milli onur Kutluay'a milli onur

2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Fransa'yla karşılaştı. Ay-yıldızlılar, 77-65'lik sonuçla kazanarak grup liderliğini sürdürdü.2009 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki üçüncü maçını da kazanarak büyük avantaj elde etmek isteyen Türkiye, Fransa karşısına Engin Atsür, Sinan Güler, Fatih Solak, Kerem Gönlüm ve Hidayet Türkoğlu beşi ile başladı.İlk dakikalarda iki takım da skor üretmekte zorlandı. Hidayet Türkoğlu ve Kerem Gönlüm'ün basketleriyle 4-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, Tony Parker'ın hücumda devreye girmesiyle ilk 5 dakikayı 13-11 geride geçti. Parker'ın ürettiği 11 sayıyla skor üstünlüğünü koruyan Fransa, ilk çeyreği 19-18 üstün bitirdi.İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, serbest atışlardaki yüksek yüzdesiyle üstünlüğü ele geçiren Türkiye, çeyreğin son 5 dakikasına 27-24 üstün girdi. Ender Arslan ve Kerem Tunçeri'nin üç sayılık basketiyle farkı 9 sayıya kadar çıkaran ay-yıldızlılar, Fransa'nın yaptığı basit hataları iyi değerlendirdi ve skoru 36-24'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Türkiye'ye 6-0'lık bir seriyle cevap veren Fransa, soyunma odasına giderken Tony Parker'ın önderliğinde skoru 38-35'e getirerek farkı 3 sayıya kadar indirdi.Kerem Gönlüm 9 sayıyla Türkiye'nin ilk yarıdaki en skorer ismi olurken, Kerem Tunçeri ve Oğuz Savaş 7'şer sayı kaydetti.Fransa'da ise Tony Parker, ürettiği 18 sayıyla ilk yarının en skorer oyuncusu oldu. Asist yapmayı başaramayan yıldız oyuncu, 1 de ribaunt aldı.İkinci yarıya Ersan İlyasova'nın basketiyle başlayan Türkiye, Hidayet Türkoğlu'nun sayılarıyla farkı 7 sayıya çıkardı. Tony Parker'a savunmada çözüm üretemeyen ay-yıldızlılar, pota altından bulduğu sayılarla skoru 54-41'e getirerek farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Oyunun temposunu kontrol etmeyi başaran Türkiye, dördüncü çeyreğe 57-45 üstünlükle başladı.Son çeyreğe de hızlı giren Türkiye, Kerem Tunçeri'nin de hücumda devreye girmesiyle son 3 dakikaya 69-54 önde girdi. Kalan bölümde oyunu kontrol eden ay-yıldızlılar maçı 77-65'lik sonuçla kazandı.San Antonio Spurs'ün yıldızı Tony Parker 32 sayı - 4 ribauntluk performansıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Kerem Tunçeri 16 sayı, Oğuz Savaş 15 sayı - 4 ribaunt - 1 asistle, Kerem Gönlüm ise 13 sayı - 7 ribauntla oynadı.Salon: Abdi İpekçiHakemler: Shmuel Bachar (İsrail) xx, Milija Vojinoviç (Sırbistan) xx, Marius Ciulin (Romanya) xxTürkiye: Engin xx 2, Sinan xx 5, Hidayet xx 10, Kerem Gönlüm xxx 13, Fatih xx, Kerem Tunçeri xxx 16, Oğuz xxx 15, Ersan xxx 4, Ender xxx 12, Barış xxFransa: Parker xxxx 32, De Colo xx 6, Diawara xx 5, Soliman x, Turiaf xx 7, Issa x 1, Kirksay xx 8, Bokolo x, Brun x 2, Marquis x 4, Tchicamboud x1. Periyot: 18-19Devre: 38-35 (Türkiye lehine)3. Periyot: 57-45