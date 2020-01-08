Türkiye Elektromekanik Sanayi Şirketi, 19 işten 17’sini ihalesiz yaptırmış

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan bilgilere göre, şirket Kamu İhale Kanunu ile Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak iş dağıttı. Sayıştay denetçileri, 19 işten 17'sinin ‘makam oluru’ veya ‘doğrudan sözleşme imzalanarak’ şirketlere ihalesiz olarak verildiğini tespit etti. Öte yandan Sayıltay raporunda TEMSAN'ın bir yılda 22 milyon lira zarar ettiği belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sayıştay raporunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan TEMSAN’ın 2018’i 22 milyon 148 bin TL faaliyet zararı ile kapattığını tespit edildi. Ayrıca Sayıştay raporunda, “TEMSAN Genel Müdürlüğü ve Ankara İşletme Müdürlüğü etrafında bulunan kaldırım ve bordür taşlarının malzemesi idareye ait olacak şekilde yenilenmesi” işiyle ilgili 650 bin TL’lik sözleşme imzalanmasına karşın, sözleşme dışında da 910 bin TL’lik iş yaptırıldığına dikkat çekildi.

Denetim raporunda, “Söz konusu iş kapsamında yapılan harcamaların incelenmesinden, sözleşme kapsamında bulunmayan laminat, boya, alçı, sıva, çatı, mozaik, fayans ve beton dökümü gibi birçok işin yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Yine söz konusu sözleşmenin süresi 180 gün olmasına karşın ilave süre verilmeden işlerin ve ödemelerin 2018 yılı sonuna kadar devam ettiği görülmektedir” denildi.