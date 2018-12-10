Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

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Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 arttı, beklenti yüzde 2’ydi.

Türkiye Resmi İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, GSYH tahmininin üçüncü çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 21.8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon liraya yükseldiğini ortaya koyarken, GSYH’yi inceleyen faaliyetler incelendiğinde üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak;

- tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1,

- sanayi sektörü yüzde 0.3,

- ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörü katma değeri yüzde 4.5 artarken

- inşaat sektörü yüzde 5.3 azaldı.

TÜİK verileri ayrıca, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.1 arttığını ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.1 azaldığını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre;

“Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 1.1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7.5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3.8 azaldı.

“Mal ve hizmet ihracatı, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 13.6 artarken, ithalatı ise yüzde 16.7 azaldı.

“İşgücü ödemeleri, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19.4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 22.2 arttı.

“İşgücü ödemelerinin cari Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 32.5 iken bu oran, üçüncü çeyrekte yüzde 31.6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52\'den yüzde 51.8 \'e düştü.” (Tablo)