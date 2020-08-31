Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçüldü

Türkiye yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 küçüldü. Türkiye ekonomisi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 11 daraldı.

TÜİK’in açıkladığı büyüme istatistiklerine göre koronavirüs salgınının etkisinin en yoğun hissedildiği yılın ikinci çeyreğinde Türkiye yüzde 9.9 daraldı. Beklentiler yüzde 11 daralmayı işaret ediyordu.

Sanayi sektörü yüzde 16.5 daraldı

Sektörlerde en yüksek daralma yüzde 25 ile hizmet sektöründe olurken, sanayi sektörü ise yüzde 16.5 daraldı.

Sanayi yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18,0 daraldı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım yüzde 4,0, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı.

Bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 daralma

Yılın bir önceki çeyreğine göre bakıldığında ise, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, yüzde 11,0 azaldı.

GSYH 1 trilyon 41 milyar 643 milyon TL oldu

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,0 azaldı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon TL oldu.

GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 153 milyar 180 milyon olarak gerçekleşti.

Tüketim harcamaları yüzde 8.6 düştü

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 azaldı. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları yüzde 8,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 azaldı.

Mal ve hizmet ithalatı yüzde 6.3, ihracatı yüzde 35.3 azaldı

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,3, ihracatı ise yüzde 35,3 azaldı.

İşgücü ödemeleri, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 artarken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 azaldı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran 2020 yılında yüzde 36,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,0'dan yüzde 43,9'a düştü.

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