Bakan Albayrak'tan yüzde 9.9 daralma yorumu: Diğer ülkelere kıyasla iyi sonuç verdi, Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 daralmasını Twitter hesabından değerlendirdi.

TÜİK'in bugün açıkladığı büyüme istatistiklerine göre, Türkiye yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 küçüldü. Türkiye ekonomisi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 11 daraldı.

Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yüzde 9.9'luk daralmayı,"Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" diye yorumladı.

Albayrak, tweetini şöyle devam ettirdi: "Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz."

Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1300342821321412608?s=20

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