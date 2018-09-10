Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Türkiye ekonomisi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5.2 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak;

- tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1.5 azalırken,

- sanayi sektörü yüzde 4.3,

- inşaat sektörü yüzde 0.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.5 arttı, GSYH ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.9 arttı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 arttı.

2018 yılının ikinci çeyreğinde devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 7.2 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 3.9 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4.5 ithalatı ise yüzde 0.3 arttı. (Tablo)