Türkiye ekonomisi dünyada kaçıncı sırada?

Mahfi Eğilmez*

Son günlerde yeni bir keşif yapıldı ve birdenbire Türkiye’nin GSYH sıralamasında dünyada 13’üncü sırada olduğu konuşulmaya başlandı. Aslında bu veri öteden beri IMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü Veri Tabanında (World Economic Outlook Database) durup duruyordu ama nedense biz yeni keşfettik ve keşfeder etmez Türkiye’nin nerelerden nereye geldiğini konuşmaya başladık. Gelelim işin aslına ve bilimsel açıklamasına.

IMF, ülkelerin GSYH ve kişi başına GSYH serisini farklı yöntemlere dayanarak hesaplayıp yayınlıyor. Bunlar iki grupta toplanabilir: (1) Cari fiyatlarla hesaplanan GSYH ve oradan giderek bulunan kişi başına gelir (bunların hem TL hem de USD cinsinden değerleri açıklanıyor.) (2) Satınalma gücü paritesine (SAGP) göre hesaplanan GSYH ve oradan giderek hesaplanan SAGP kişi başına gelir (bunların sadece Dolar cinsinden değerleri açıklanıyor.)

Önce bir ülkenin GSYH’sı o ülkenin kendi para birimiyle hesaplanıyor (Mesela Türkiye’nin 2016 yılı GSYH’sı 2.591 milyar TL olarak hesaplanmış bulunuyor.) Sonra bu miktar o yılın ortalama USD kuruyla Dolara çevriliyor (Mesela 2016 yılında USD/TL ortalama kuru 3,02 idi, bu durumda Türkiye’nin 2016 yılı GSYH’si Dolar cinsinden 2.591/3,02 = 857 milyar Dolar olarak hesaplanıyor.) Bulunan bu miktar o yılın yıl ortası nüfusuna bölünüyor ve kişi başına gelir hesaplanıyor (Mesela Türkiye’nin 2016 yılı yıl ortası nüfusu 79,8 milyon idi, bu durumda kişi başına gelir 857 milyar USD / 79,8 milyon kişi = 10.743 USD olarak bulunuyor.) Buraya kadar gösterdiğimiz hesaplar nominal GSYH ve kişi başına cari fiyatlarla gelir hesapları idi. Bir de satın alma gücü paritesi hesabı var.

SatIn alma gücü paritesi (SAGP) ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim oranını ifade ediyor. Bir kilogram domatesin ortalama olarak Türkiye’de 2 TL, ABD’de ise 2,5 dolar olduğunu varsayalım. Bu durumda yıllık geliri 10.000 dolar olan bir Amerikalı yılda (10.000 / 2,5 =) 4000 kg domates alabilir. Aynı miktar domatesi alabilmesi için bir Türk’ün yıllık gelirinin 8.000 TL olması yeterlidir. 1 dolar 1,8 TL’ye eşit ise Amerikalının geliri (10.000 x 1,8 =) 18.000 TL’ye, Türk’ün geliri ise (8.000 / 1,8 =) 4.445 dolara eşit olmaktadır. Amerikalı Türkiye’ye gelir de parasını TL’ye çevirirse bu parayla (18.000 / 2 =) 9.000 kg domates alabilir. Buna karşılık Türk, ABD’ye gider de parasını dolara çevirirse bu parayla (4.445 / 2,5 =) 1.778 kg domates alabilir. SAGP bu iki kişinin ikisinin de gelirini kendi ülkesinde harcadığı varsayımını yapıyor. Bu durumda Amerikalı 10.000 dolarıyla, Türk ise 8.000 TL’siyle aynı miktar (4.000 kg) domates alabilmektedir. Bu durumda SAGP formüle edilir: SAGP (Türkiye / ABD) = 2 / 2,5 = 0,8 TL / Dolar

Buna göre bir kg domates için ABD’de 1 dolar ödemek gerekirken Türkiye’de 0,8 TL ödenmesi gerekmektedir. Burada konuyu basitleştirmek amacıyla yalnızca tek bir mal (domates) için yaptığımız bu hesaplama çok sayıda mal ve hizmetin bulunduğu bir sepet için yapıldığında karşımıza genel bir satın alma gücü oranı çıkar ve bu oranı gelire uyguladığımızda SAGP’ye göre gelir hesabına ulaşmış oluruz.

IMF bu işlemi yaparken SAGP döviz kuru denilen önceden belirlenmiş bir pariteyi güncelleyerek kullanıyor. Bu parite, 2011 yılında Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonunun gözetimi altında Dünya Bankası’nın önderlik ettiği Uluslararası Karşılaştırma Programı (ICP) tarafından geliştirilmiş bir hesaba dayanıyor.

IMF, bu hesapları yılda iki kez üyesi olan bütün ülkeleri kapsayacak şekilde yapıyor ve kendi sitesinde (www.imf.org) WEO Database başlığı altında yayınlıyor. Son olarak yayınladığı 2017 Nisan ayı tablolarında 192 ülke kapsanmış bulunuyor.

Türkiye’nin yerinin saptanması

Yazıya ekli olarak ikişer bölümden oluşan 2 tablo seti sunuyorum. İlk tablo seti GSYH’ları gösteriyor ve toplam 192 ülkenin 43’ünü kapsıyor (yer kaplamaması için hepsini almadım.) Tablonun ilk bölümü (sol taraftaki ilk üç sütundan oluşan bölüm) ülkeleri ve nominal GSYH’lerini (cari fiyatlarla hesaplanmış GSYH’lerini) Dolar cinsinden gösteriyor. Buna göre Türkiye 857 milyar Dolarlık GSYH’siyle 192 ülke arasında 17’nci sırada bulunuyor. Esasen yıllardır Türkiye 16 ile 18’inci sıralar arasında yer değiştirip durduğu için bu tabloda Türkiye açısından yeni bir durum söz konusu değil.

İlk tablonun ikinci bölümü (sondan üç sıradan oluşan bölüm) ülkelerin SAGP’ye göre GSYH’lerini gösteriyor. Türkiye burada 192 ülke arasında 13’üncü sırada yer alıyor. Yani Türkiye, nominal GSYH’si kendisinden yüksek olan bazı ülkelere göre daha düşük fiyatlara sahip olduğu ve satın alma gücü onlara göre yüksek kaldığı için SAGP’ye göre yapılan hesaplamada 17’nci sıradan 13’üncü sıraya yükseliyor.

İkinci tablo seti toplam 192 ülkenin 71’ini kapsıyor ve ülkelerin kişi başına gelirlerini Dolar cinsinden gösteriyor. Bu tablonun ilk bölümü (sol taraftaki ilk üç sütundan oluşan bölüm nominal GSYH üzerinden hesaplanmış kişi başına gelirleri sergiliyor. Buna göre Türkiye, 10.743 Dolarlık kişi başına gelirle 192 ülke arasında 58’inci sırada yer alıyor.

İkinci tablonun ikinci bölümü (sondan üç sıradan oluşan bölüm) ülkelerin SAGP’ye göre kişi başına gelirlerini veriyor. SAGP’ye göre hesaplandığında Türkiye’nin kişi başına geliri 24.912 Dolara yükselirken 192 ülke arasındaki sırası da 3 sıra yükselerek 55’inci sıraya çıkıyor.

Değerlendirmeler

SAGP’ye göre yapılan hesaplamalar asıl olarak Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya gibi ülkeleri yukarılara taşıyor. İşin içine nüfus girip de kişi başına gelir hesabına dönülünce SAGP’nin olumlu etkisi azalıyor.

Bu tablolar bize bir şeyi çok açık gösteriyor: Türkiye GSYH’sı yüksek yani zengin bir ülke. Buna karşılık nüfusu da yüksek olduğu için kişi başına geliri orta düzeyde bir ekonomi. Nüfusu azaltamayacağımıza göre GSYH’mizi artırmaktan başka çaremiz yok. Demek ki sürdürülebilir bir biçimde daha hızlı büyümemiz gerekiyor.

Öteden beri SAGP hesaplarının IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinden aldıkları payları yüksek göstermek ve bu yolla onların yakınmalarını frenlemek amacına dönük olarak ortaya atıldığını düşünürüm. Bu durum bu ülkelerin yöneticilerinin de işine geliyor. Mesela Çin, Hindistan ve Endonezya yöneticileri bu hesapları kullanarak halklarına dünyanın en büyük ekonomileri olduklarını anlatabilirler.

Nedense SAGP’ye göre yapılan tablolara baktığımda aklıma hep Nasreddin Hoca’nın “kedi buysa ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede?” diye biten fıkrası geliyor.

Sıra Ülke GSYH (Milyar USD) Sıra Ülke GSYH (SAGP, Milyar USD) 1 ABD 18.569 1 Çin 21.292 2 Çin 11.218 2 ABD 18.569 3 Japonya 4.939 3 Hindistan 8.662 4 Almanya 3.467 4 Endonezya 8.662 5 İngiltere 2.629 5 Japonya 5.238 6 Fransa 2.463 6 Almanya 3.980 7 Hindistan 2.256 7 Rusya 3.800 8 Endonezya 2.256 8 Brezilya 3.141 9 İtalya 1.851 9 İngiltere 2.786 10 Brezilya 1.799 10 Fransa 2.734 11 Kanada 1.529 11 Meksika 2.316 12 Kore 1.411 12 İtalya 2.235 13 Rusya 1.281 13 Türkiye 1.988 14 Avustralya 1.259 14 Kore 1.934 15 İspanya 1.233 15 S. Arabistan 1.751 16 Meksika 1.046 16 İspanya 1.687 17 Türkiye 857 17 Kanada 1.682 18 Hollanda 771 18 İran 1.455 19 İsviçre 660 19 Avustralya 1.187 20 S.Arabistan 640 20 Tayland 1.165 21 Arjantin 545 21 Mısır 1.132 22 Tayvan 529 22 Tayvan 1.132 23 İsveç 511 23 Pakistan 988 24 Belçika 467 24 Arjantin 874 25 Tayland 407 25 Hollanda 869 26 Avusturya 387 26 Malezya 863 27 İran 377 27 BAE 669 28 BAE 371 28 Belçika 510 29 Norveç 370 29 İsveç 498 30 Mısır 332 30 İsviçre 496 31 Hong Kong 321 31 Singapur 493 32 İsrail 318 32 Hong Kong 430 33 Danimarka 307 33 Venezüella 427 34 Singapur 297 34 Avusturya 417 35 Malezya 296 35 Norveç 364 36 İrlanda 294 36 Çekya 351 37 Venezüella 287 37 İrlanda 325 38 Pakistan 284 38 Kuveyt 304 39 Finlandiya 237 39 İsrail 301 40 Yunanistan 194 40 Yunanistan 289 41 Çekya 193 41 Danimarka 274 42 Macaristan 126 42 Macaristan 270 43 Kuveyt 110 43 Finlandiya 231

Sıra Ülke Kişi Başına Gelir (USD) Sıra Ülke Kişi Başına Gelir (SAGP, USD) 1 Lüksemburg 103.199 1 Katar 127.660 2 İsviçre 79.242 2 Lüksemburg 104.003 3 Norveç 70.392 3 Makao 95.151 4 Makao 67.079 4 Singapur 87.855 5 İrlanda 62.562 5 Kuveyt 71.887 6 Katar 60.787 6 Norveç 69.249 7 İzlanda 59.629 7 İrlanda 69.231 8 ABD 57.436 8 BAE 67.871 9 Danimarka 53.744 9 İsviçre 59.561 10 Singapur 52.961 10 San Marino 59.059 11 Avustralya 51.850 11 Hong Kong 58.322 12 İsveç 51.165 12 ABD 57.436 13 San Marino 46.447 13 Suudi Arabistan 55.158 14 Hollanda 45.283 14 Hollanda 51.049 15 Avusturya 44.498 15 Bahreyn 50.704 16 Hong Kong 43.528 16 İsveç 49.836 17 Finlandiya 43.169 17 İzlanda 49.136 18 Kanada 42.210 18 Avustralya 48.899 19 Almanya 41.902 19 Almanya 48.111 20 Belçika 41.283 20 Tayvan 48.095 21 İngiltere 40.096 21 Avusturya 48.005 22 Japonya 38.917 22 Danimarka 47.985 23 Yeni Zelanda 38.345 23 Amman 46.698 24 Fransa 38.128 24 Kanada 46.437 25 BAE 37.678 25 Belçika 45.047 26 İsrail 37.262 26 İngiltere 42.481 27 İtalya 30.507 27 Fransa 42.314 28 Porto Riko 29.697 28 Finlandiya 42.165 29 Kore 27.539 29 Japonya 41.275 30 İspanya 26.609 30 Malta 39.834 31 Kuveyt 26.005 31 Ekvator Ginesi 38.639 32 Malta 25.214 32 Porto Riko 38.393 33 Bahamalar 24.272 33 Kore 37.740 34 Bahreyn 24.183 34 Yeni Zelanda 37.294 35 Güney Kıbrıs 23.352 35 İtalya 36.833 36 Tayvan 22.453 36 İspanya 36.416 37 Slovenya 21.320 37 İsrail 35.179 38 S. Arabistan 20.150 38 Güney Kıbrıs 34.970 39 Portekiz 19.832 39 Çekya 33.232 40 Çekya 18.286 40 Slovenya 32.085 41 Yunanistan 17.901 41 Tr. ve Tobago 31.870 42 Estonya 17.633 42 Slovak Cum. 31.339 43 Slovak Cum. 16.499 43 Litvanya 29.972 44 St.Kitts Nevis 16.058 44 Estonya 29.313 45 Amman 15.964 45 Portekiz 28.933 46 Uruguay 15.679 46 Polonya 27.764 47 Antigua B. 15.488 47 Macaristan 27.482 48 Tr. ve Tobago 15.342 48 Malezya 27.267 49 Litvanya 14.890 49 Yunanistan 26.669 50 Ekvator Ginesi 14.174 50 Rusya 26.490 51 Letonya 14.060 51 St.Kitts and Nevis 25.940 52 Panama 13.654 52 Letonya 25.710 53 Şili 13.576 53 Antigua Barbuda 25.157 54 Macaristan 12.778 54 Kazakistan 25.145 55 Arjantin 12.503 55 Türkiye 24.912 56 Polonya 12.316 56 Bahamalar 24.555 57 Hırvatistan 12.095 57 Şili 24.113 58 Türkiye 10.743 58 Panama 23.024 59 Romanya 9.465 59 Hırvatistan 22.795 60 Malezya 9.360 60 Romanya 22.348 61 Venezüella 9.258 61 Uruguay 21.527 62 Rusya 8.929 62 Bulgaristan 20.327 63 Brezilya 8.727 63 Arjantin 20.047 64 Meksika 8.555 64 Meksika 18.938 65 Çin 8.113 65 İran 18.077 66 Kazakistan 7.453 66 Tayland 16.888 67 Bulgaristan 7.369 67 Çin 15.399 68 Tayland 5.899 68 Brezilya 15.242 69 İran 4.683 69 Venezüella 13.761 70 Endonezya 3.604 70 Endonezya 11.721 71 Hindistan 1.723 71 Hindistan 6.616

*Bu yazı mahfiegilmez.com'dan alınmıştır.