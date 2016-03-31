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Ekonomi
Deutsche Welle

Türkiye ekonomisi büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye, son çeyrekte yüzde 5,7, 2015 yılı genelinde ise yüzde 4 büyüme kaydetti. Beklentiler büyümenin daha düşük gerçekleşeceği yönündeydi.

31 Mart 2016 18:13


Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi 2015 yılında yüzde 4 oranında büyüdü. Yılın son çeyreğinde ise GSYH artışı yüzde 5,7 dolayında oldu. Uluslararası Para Fonu, Türk ekonomisinin yüzde 3,5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyordu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerine göre, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri geçen yıl ortalama yüzde 3,2 büyüdü.

2010 ve 2011 yıllarında büyüme hızının yüzde 8'i bulduğu Türkiye, küresel finans ve Euro krizleriyle, Suriye ve Irak'taki savaşlar ve iç politik gerginlik nedeniyle 2014 yılında yüzde 2,4 oranında büyüyebilmişti.

Türkiye 2015 yılında da çetin gelişmelere sahne olmuş, bir savaş uçağının düşürülmesi yüzünden Rusya ile patlak veren gerginlik ve Türk turizmini baltalayan terör saldırıları ekonomik hayatı da etkilemişti. Turist sayısında bu yılın şubat ayında yüzde 10'luk gerileme kaydedildi. Olumsuz faktörlerin ortadan kalkmamış olması nedeniyle ekonomik büyüme hızının 2016'da düşmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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