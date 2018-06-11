Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018'in ilk 3 aylık döneminde beklentilerin üzerinde yüzde 7,4 büyüdü.
Reuters haber ajansının düzenlediği ankette büyümenin yüzde 7 olacağı öngörülmüştü.
Ekonomi 2017'yi de yüzde 7,4 büyümeyle kapatmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre hanehalkının tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 büyürken, kamunun harcamaları yüzde 3,4'te kaldı.
Dış ticaret dengesinin büyümeye katkısı ise negatif bögedeydi. İlk çeyrekte ihracattaki büyüme yüzde 0,5'te kalırken, ithalat büyümesi yüzde 15,6 oldu.