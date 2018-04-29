Türkiye ekonomisi 2017'de %7,4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'de milli gelir büyümesinin %7,4 olduğunu açıkladı.

2017'nin son çeyreğindeki büyüme hızı ise %7,3 olarak gerçekleşti.

2017 yılında kişi başına düşen milli gelir ise GSYH cari fiyatlarla 10 bin 597 dolar olarak hesaplandı.

2017'de İç talepteki büyüme yüzde 6,1 olurken, kamu harcamaları yüzde 5,0, sermaye yatırımları ise yüzde 7,3 büyüdü.

Dış ticaret dengesi de 2017'de büyümeye olumlu katkı sağladı. İhracat büyümesi yüzde 12'ye ulaşırken, ithalattaki artış yüzde 10,3'te kaldı.

Londra merkezli BlueBay Capital varlık yönetimi şirketinden stratejist Tim Ash, Türkiye'nin Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi konumunda olduğunu vurguluyor ve ekonomideki performansı ünlü Star Trek (Uzay Yolu) dizisine gönderme yaparak anlatıyor:

"Türkiye uzay gemisi ışık hızını aşarak ilerliyor. Kaptan Tayyip baş mühendis Binali'den (Scotty) tüm motorları çalıştırmasını ve tam yol ileri gitmesini istedi. Şimdi sorun motorların aşırı ısınıp varış noktasına (Erken seçimlere) ulaşmadan patlayıp patlamayacağı."

Ash, Türkiye ekonomisinin sağlanan teşvikler ve Merkez Bankası'nın düşük faiz politikasıyla büyümeye devam ettiğini, ancak bu tablonun ekonomide aşırı ısınma riskini de beraberinde getirdiğini vurguluyor.