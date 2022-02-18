Türkiye, Ekonomik Özgürlük Raporu’nda 31 basamak geriledi, “Çoğunlukla özgür olmayan ülkeler” kategorisine düştü

Washington merkezli düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'ın 2022 Ekonomik Özgürlük Raporu'nda 31 basamak gerileyerek, “kısmen özgür” ülkeler arasından çıkarılıp “çoğunlukla özgür olmayan” ülkeler grubuna indi.

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye geçen yıl 76'ncı olduğu Ekonomik Özgürlük Ligi'nde bu yıl 107'nci sırada yer bulabildi. Araştırmaya dair hazırlanan raporda, “Türkiye ekonomisi son beş yılda ekonomik özgürlüğünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisi İslamcı bir gündem izledi ve demokrasiyi aşındırdı. Ülke, ‘çoğunlukla özgür olmayan' kategorisine düştü” ifadeleri kullanıldı.

Mali sağlık ve hukukun üstünlüğü

Raporun detaylarına bakıldığında, Türkiye'nin notunun kırılmasında mali sağlıktaki bozulmanın ve hukukun üstünlüğü puanlarındaki keskin düşüşün etkili olduğu görüldü. Rüşvet ve yolsuzluk konularındaki ülke notunu gösteren "kamunun güvenilirliği"nde de Türkiye ortalamanın çok altında bir puan alabildi. Türkiye'nin ekonomik özgürlük notunun hem bölge hem de global ortalamanın altına gerilediği vurgulandı. Raporda özgürlükler ne kadar genişse ekonomilerin o kadar sağlıklı büyüdüğü, bunun halkların zenginleşmesinde etkili olduğu belirtildi.

Türkiye 2021’e kadar İtalya, Fransa, Meksika gibi ülkelerle 3’üncü kategori olan “kısmen özgür” ülkeler arasında yer alıyordu. Oysa 2022’de Ruanda, Burkina Faso, Tanzanya, Kuveyt ve Kamboçya gibi ülkelerle aynı kategoriye ve bu ülkelerin gerisine düştü.

Rapora göre 2022 yılında ekonomik özgürlüklerde bayrağı en önde taşıyan 3 ülke; Singapur, İsviçre ve İrlanda. En sondaki 3 ülke ize Kuzey Kore, Venezuela ve Küba.