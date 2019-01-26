Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı: Seçim müjdeleri ekonomiyi zora sokacak

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) raporunda son dönemde ekonomiyi canlandırabilmek için birbiri ardına yapılan kamu harcamaları ve 'seçim müjdeleri'nin ekonomiyi zora sokabileceği uyarısı yapıldı. TEPAV, 'eldeki sınırlı kaynakların çarçur edilmemesi gerektiğine' de dikkati çekti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren TEPAV, ekonomiyle ilgili güncel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla “Ekonominin Seyir Defteri” adı altında yeni bir çalışma başlattı. TEPAV İcra Direktörü Güven Sak, ile TEPAV Program Danışmanı Fatih Özatay imzasını taşıyan ilk çalışmada ekonomiyi canlandırmak için bütçede yeterli imkan olup olmadığı analiz edildi. Türkiye ekonomisinin bugünlerde ilginç bir süreçten geçtiği belirtilen analiz çalışmada, bir taraftan mali disiplinden bahsedilirken diğer yandan iç piyasayı canlandırmak için bütçe harcamalarının arttırıldığı vurgulandı.

"Olumsuz etki eder"

Eylül ayından bu yana özellikle marttaki yerel seçimleri de hedef aldığı anlaşılan bir dizi karar açıklandığı belirtilen raporda, ‘Peki, mevcut koşullar altında, sorunlu ekonomik birimlere destek vermemeli miyiz? Bu yönde, mart sonundaki seçime yönelik olarak atılan adımlar, meseleyi yalnızca daha akut hale mi getirir?' sorularına yer verildi. Mega projelerdeki döviz yükümlülükleri ve şirketlere verilen dövizli garantilerin açıkça bilinmemesi nedeniyle bütçe imkânlarının doğru tahlil edilemeyeceği belirtilen raporda, “Kamunun bugün kısa vadeli ekonomik canlanma için vereceği desteğin amaçlananın tam tersine ekonomide olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali de olabilir” uyarısı yapıldı.

Düşük borç aldatması

TEPAV'ın hazırladığı raporda, Türkiye'nin kamu borç stokunun milli gelire oranını 2002-2018 arasında yüzde 80'lerden yüzde 30'lara indirmiş olmasının ilk bakışta bütçede harcama imkânları olduğu izlenimi verdiğini, ancak özellikle Yap-İşlet-Devlet yükümlülüklerinin bütçe açıklarını ne kadar artıracağı ile kur krizinden olumsuz etkilenen banka ve şirketleri rahatlatmaya yönelik verilecek desteklerin mali boyutunun bilinmemesi nedeniyle bütçedeki ilave harcama imkanlarının net görülemediği belirtildi. Raporda, “İmkânlar daralırken, atılan disiplinsiz maliye politikası adımları, ülke ile ilgili risk algılamasını olumsuz etkileyerek, iktisadi açıdan daraltıcı sonuçlar türetebiliyor. Yine de Türkiye için ekonomik daralmanın şiddetini azaltmak ve büyümeyi destekleme imkanı teknik olarak hâlâ var” denildi.

"Para varsa çarçur etmeyin"

TEPAV'ın raporunda, ekonomiyi yeniden çalışabilir hale getirmenin başka bir yolu olmaması halinde ekonomiyi canlandırmak için bütçe kaynaklarının harcanabileceği belirtildi. Raporda, ancak bunun için öncelikle gerçekten bir kaynağın olması ve bunun ‘çarçur edici işlere' kullanılmaması gerektiği ifade edildi. Raporda, “Yoksa bütçe harcamalarını artırarak bütçe dengesini bozacak her adım geri tepmeye mahkûm olur” uyarısı yapıldı.