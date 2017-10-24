Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Kavuncu, Akşener’in yeni oluşumunda olmayacağını açıkladı

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Meral Akşener önderliğinde yarın resmi olarak duyurulması beklenen yeni partinin kurucular kurulu için yapılan çağrıyı reddettiğini açıkladı. Kavuncu, “Kurulacak yeni partinin kurucular kurulunda veya kurulacak partinin üst düzey yönetimlerinde veya diğer farklı görevlerde olmayacağımı ve kurucular kurulunda yer almak istemediğimi Sayın Akşener’e beyan ettim” dedi.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Meral Akşener önderliğinde kurulacak yeni partinin yarın İçişleri Bakanlığı’na verilmesi beklenen kurucular kurulu resmi evraklarını kabul etmediğini açıkladı. Kavuncu, yeni oluşumun içinde olduğuna dair yapılmaya çalışılan algıya dikkati çekerek, “Başkanlığını yaptığım federasyonun yanı sıra diğer unlu mamullerle ilgili hizmet veren 11 federasyon ve bunlara bağlı yaklaşık 80 bin üyesine de, Meral Akşener’in kuracağı partide hiçbir şekilde yer almayacağımı anlatan bir açıklama gönderdim” dedi.

Murat Kavuncu, Türkiye genelinde 12 ayrı federasyonun yaklaşık 80 bin üyesine şu açıklamayı yaptı:

“Kıymetli kardeşlerim değerli dostlarım yol yürüdüğüm arkadaşlarım, mensubu olmaktan şeref duydum ülkücü kardeşlerim. Başkanlığını yaptığım Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu yönetimi fırıncı meslektaşlarım.

Malum Kamuoyununda yakından takip ettiği 2015 yılında MHP’nin Olağan Üstü Kurultayında 4 ayrı MHP genel başkan adayı çıkmıştı. Sayın Meral Akşener, Sayın Koray Aydın, Sayın Sinan Ogan, Sayın Ümit Özdağ ve ben Murat Kavuncu yol arkadaşları olarak Sayın Meral Akşener hanımın MHP Genel Başkanlığını alması için ekip olarak destekledik. Ancak daha sonra kongre ve kurultaylar olmadı, yeterli başarı sağlanamadı ve süreç daha sonra Sayın Meral Akşener liderliğinde yeni oluşuma döndü. Ve, bu aşamada parti kurulmaya gidildi. Kamuoyunun da bildiği gibi 25 Ekim 2017 tarihinde partinin ismi ve kurucular kurulu açıklaması yapılacak.

25 Ekim 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığına verilmek üzere ve partinin kurucularında yer almam için Murat Kavuncu olarak şahsıma kurucular kurulu resmi evrakları gönderilmiştir. Bu nazik davetinden dolayı Sayın Meral Akşener hanıma teşekkür ediyorum.

Ben Murat Kavuncu ekibim ve başkanlığını yaptığım federasyon olarak ve bir ülkücü olarak gerek iş adamı kimliğimle hiç bir şekilde yeni oluşumda kurulacak yeni Partinin kurucular kurulunda veya kurulacak partinin üst düzey yönetimlerinde veya diğer farklı görevlerde olmayacağımı ve kurucular kurulunda yer almak istemediğimi Sayın Akşener’e beyan ettim.

Buradan Tüm kamuoyuna Başkanlığını yaptığım tüm federasyon yönetim ve teşkilatlarıma ülkücü camiaya sevenlerime dostlarıma kardeşlerime önemle duyurulur bu saatten sonrada yeni oluşumla ilgili hiç bir siyasi bağım bulunmamaktadır.”

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