Eğitim sisteminin kalitesine güvenmeyen veliler çocuklarını yurt dışındaki okullara gönderince Türkiye eğitim turizminde ilk 5’e girdi. Her yıl 90 bin öğrenci yurt dışına eğitime gidiyor.

Yurt dışı eğitim fuarı IEFT Genel Müdürü Deniz Akar, “Türk öğrenciler, yurt dışında eğitime yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar harcıyor. Tüm dünyada yurt dışı eğitim bir sektöre, bir eğitim turizmine dönüşmüş durumda” dedi. Son yıllarda yurt dışı eğitim imkanlarını ve seçenekleri araştıran veli sayısının çok artığını belirten Deniz Akar “Aileler bütçelereni zorlayarak yurt dışı eğitim fırsatlarını değerlendiriyor” dedi.

Bu eğilimle birlikte Türkiye’nin yurtdışına en fazla öğrenci gönderen ülkeler sıralamasında ilk 5’e girdiğini vurgulayan Akar, Türkiye’nin her yıl 90 bine yakın öğrencisini yurt dışına eğitime gönderdiğini, bunun 35 binini dil eğitimine giden öğrencilerin oluşturduğunu söyledi.

İlk tercih İngiltere oluyor

Öğrencilerin büyük kısmının İngiltere’yi tercih ettiğini belirten Akar, İngiltere’yi sırasıyla ABD, Malta, Kanada, Avustralya, Almaya, Fransa ve İtalya’nın izlediğini aktardı. Akar, 2011 OECD verilerine göre dünya çapında 4,3 milyon öğrencinin toplamda bu sektöre her yıl 100 milyar doların üzerinde fayda sağladığını belirterek, “Dünya genelinde en çok öğrenciyi eğitim için ülkesinde ağırlayan ABD, 20 milyar dolar kazanç sağlıyor. NASA’nın bir yıllık bütçesi 19 milyar dolar, yani yurtdışından gelen öğrenciler ABD kasasına NASA’nın bir yıllık bütçesinden fazlasını bırakıyor. Bu sebeple diğer ülkeler de öğrenci çekmek üzere daha fazla tanıtıma yöneliyor” ifadelerini kullandı.

ABD’ye yılda 12 bin civarında lisans ve yüksek lisans öğrencisi giderken, bir o kadar da dil okullarına ve diğer programlara katılım olduğunu dile getiren Akar, İngiltere’de ise yılda 30 bin civarında Türk öğrencinin lisans, yüksek lisans ve dil eğitimi yaptığını, bu sayının Almanya’da 10 bin, Rusyave Çin’de bin civarında bulunduğunu aktardı.

Yurt dışına giden para 1.5 milyar $

Türk öğrencilerin üçte birinin üniversite eğitimi için yurt dışına çıktığını belirten Akar, şöyle konuştu: “Yurt dışında öğrenim gören bir öğrencinin üniversiteye ödediği tutar, ortalama 10 bin dolar. Toplam yıllık masrafları ise 20 bin dolara ulaşabiliyor. Üniversite için 30 bin öğrenci olduğu göz önüne alındığında, yurt dışında üniversite eğitimi için 600 milyon dolar harcama yapılıyor. Kalan 70 bin öğrencinin yıllık ortalama harcaması 10 bin doların üzerinde. Kısacası Türk öğrenciler, yurt dışında eğitime yılda 1.5 milyar dolar harcıyor. Küresel çapta yurt dışı eğitime olan talep hızla artıyor. 2009’da 3.5 milyon olan yurt dışında okuyan öğrenci sayısınınUNESCO raporlarına göre 2020’de 8 milyona çıkması bekleniyor. Bu; yüzde 100’lük bir büyüme anlamına geliyor.”