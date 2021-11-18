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Türkiye, Ege Denizi için Navtex yayımladı: Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüler ihlal edildi

Bildirinin 22 Kasım’da yürürlükten kaldırılacağı belirtildi

18 Kasım 2021 16:54

Türkiye, Ege Denizi için Navtex bildirisi yayımladı. Bildiride Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği bildirildi.

Bildirinin 22 Kasım’da yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

1. Limnos navtex istasyonu tarafından 17 kas 21'de yayımlanan la02-198/21 numaralı navtex mesajı ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Bariş Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Limnos navtex istasyonu tarafindan 17 kas 21'de la02-198/21 mesaj numarası ile yayımlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir navtex istasyonu tarafından daha önce ia29-0540/21 numarası ile yayımlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.

3. İzmir navtex istasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayımlanmış olan ia29-0540/21 numaralı mesaj yürürlüktedir.

4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.

5. Bu bildiri 22 kas 21 saat 1401z'da yürürlükten kaldırılacaktır.

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