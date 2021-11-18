Türkiye, Ege Denizi için Navtex yayımladı: Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüler ihlal edildi

Bildirinin 22 Kasım’da yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

1. Limnos navtex istasyonu tarafından 17 kas 21'de yayımlanan la02-198/21 numaralı navtex mesajı ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Bariş Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Limnos navtex istasyonu tarafindan 17 kas 21'de la02-198/21 mesaj numarası ile yayımlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir navtex istasyonu tarafından daha önce ia29-0540/21 numarası ile yayımlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.

3. İzmir navtex istasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayımlanmış olan ia29-0540/21 numaralı mesaj yürürlüktedir.

4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.

5. Bu bildiri 22 kas 21 saat 1401z'da yürürlükten kaldırılacaktır.