Türkiye e-ticarette gelişen ülkeler lideri: 37 milyon kişi internetten ürün satın alıyor

Küresel finans teknolojileri şirketi PayU, 50’den fazla ülkede yüz binlerce müşterisine sunduğu ödeme hizmetleriyle elde ettiği verileri içeren “The Next Frontier: 2021 ve Gelecekte E-Ticaret Dünyasının Umut Vadeden Pazarları” raporunu yayımladı. Rapor Türkiye’nin de yer aldığı 4 kıtaya yayılmış 19 ülkenin e-ticaret verileri hakkında önemli içgörüler içeriyor.

Rapora dair gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen iyzico-PayU CEO’su Barbaros Özbuğutu: “The Next Frontier raporunda Türkiye’nin yüzde 44’lük e-ticaret penetrasyonuyla gelişmekte olan pazarlar içerisindeki liderliğini net bir şekilde görebiliyoruz. Sıradaki hedef ise Amerika, İngiltere, Almanya gibi e-ticaret penetrasyonun yüzde 80’in üzerinde olduğu ülkeler arasında yer alabilmek. 2. ligin şampiyonuyuz, artık amacımız 1. ligde kendimize yer edinebilmek. Bu yolda atılması gereken en önemli adımlardan biri, banka ve kredi kartı bulunmayan nüfusu, alternatif ödeme yöntemleri ve dijital cüzdan uygulamarı aracılığıyla dijital ticaretin bir parçası haline getirmek.” dedi.

Yaşam tarzında dijitalleşme

Türkiye 83.4 milyon nüfuslu bir ülke ve nüfusun yüzde 92’sinden fazlası mobil cihaz kullanıyor. Ortalama bir kişi günde 7,5 saati online geçiriyor. 83.4 milyon nüfuslu ülkede 37 milyon kişi çevrimiçi alışveriş yapıyor. E-ticarette 2020’nin ilk 6 ayında 2019’un 6 ayına göre yüzde 64 artış oldu.

Dijital ürünlere eğilim

Yaşam tarzındaki değişim, e-ticaret harcamalarının dijital ürünlere yönelmesi olasılığını artırıyor. Rapora göre dijital mallar üzerindeki toplam e-ticaret harcamaları yüzde 52 oranında büyüme potansiyeli taşıyor. Bununla birlikte önceki yıl yüzde 30 büyüyen sektörde bu yıl büyüme oranı yüzde 17 oldu.

Kozmetik ve moda sektörü yükselişte

iyzico platformlarında tüketici harcamalarında önceki yıla göre en yüksek artışı sağlayan sektör yüzde 229 oranla güzellik ve kozmetik sektörü oldu. 2020’nin 2. çeyreğinde kaydedilen yüzde 392 oranındaki artış, altı EMEA pazarının en yükseği oldu. Güzellik ve kozmetik sektörüne yapılan harcamaların çevrimiçi ortamda gerçekleşmesi ve yüzde 80 oranında artması bekleniyor.

Moda sektörü dijitalleşiyor

Türkiye’de moda ve aksesuar ürünleri e-ticaret harcamaları 2019 yılında 3,3 milyar dolarken 2020 yılında 4,7 milyar dolara ulaştı. Sektör 2020’de yüzde 65’lik artış gösterdi. Sektördeki üye iş yerleri 2019’un ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 110 daha fazla kazandı. Moda sektöründe e-ticaret kanalları aracılığıyla gerçekleşen 6 milyar doların üzerindeki yıllık tüketici harcamasının artması bekleniyor.

Türkiye eğitime odaklandı 2020 yılında tüketiciler, PayU ve iyzico platformlarını kullanan eğitim perakendecilerinden 2019’a kıyasla yüzde 28 daha fazla harcama yaptı. Eğitim sektöründe 2020 yılındaki ortalama işlem değeri, 2019 yılındaki değerden 100 dolar daha yüksek oldu.