Türkiye, dünyanın 'nakil' merkezi oluyor

T24 - Türkiye'de gerçekleştiriken nakil operasyonlarını yakından takip eden birçok ülke vatandaşı, nakil için Türkiye'deki merkezlere başvurmaya başladı. Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu; Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'dan yüzlerce hastanın, burada organ nakli olabilmek için şartları zorladığını belirtti.

Zaman'da yer alan habere göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başlayan ve Hacettepe ile Gazi'de devam eden başarılı yüz nakilleri, Türkiye'yi dünya gündeminde tutuyor. Sağlık alanında atılan adımların, sağlık turizmine büyük katkı sağlayacağını dile getiren uzmanlar, yakın bir gelecekte Türkiye'nin Avrupa, ABD ve Ortadoğu'nun sağlık turizmi açısından merkez haline geleceğini düşünüyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ayşe Özkan Kumru, hastanelerinde yapılan başarılı nakillerden sonra organ bağışında yüzde 100'lük artış yaşandığını, nakillerin ardından yurtdışından birçok hastanın başvurduğunu söyledi. Ayşe Özkan Kumru, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de yapılan başarılı organ nakilleri, bunların dünya kamuoyunda ve medyada geniş biçimde yer alması, elbette sağlık turizmimiz için büyük artı oldu. Örneğin sadece bizim üniversitemize yüz nakli sonrası birçok ülke vatandaşı, nakil olabilmek için başvurdu. Şu anda Kanada ve Kazakistan'dan gelen iki çiftimiz var, onların nakillerini yapacağız. Bunun gibi örnekler giderek artıyor."

Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu (ESAFED) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarsılmaz de Ege bölgesi ve İzmir'de son dönemde yapılan ulaştırma yatırımlarının da etkisiyle bölgenin sağlık turizminde merkez haline geleceğini ifade etti. Sarsılmaz, Türkiye'de üniversite hastanelerinde yapılan başarılı nakillerin dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini dile getirdi. Sağlık alanında Batı'nın küme düştüğünü, Türkiye'nin ise birinci ligde oynadığını kaydeden Sarsılmaz, "Şu anda Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'da yüzlerce hasta, Türkiye'ye gelerek organ nakli olabilmek için şartlarını zorluyor." dedi.

Nakilden önce organlarını bağışladı

Gazi Üniversitesi'nde Türkiye'nin üçüncü yüz nakli yapılan hastası Hatice Nergis'in durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastaneden yapılan açıklamada, genç kızın gün içinde sık sık ayağa kalkıp yürüdüğü ve doktorlarıyla yazılı iletişim kurduğu belirtildi. Nergis'in iyileşmek için çok gayretli olduğu ifade edilen açıklamada, üç boyutlu nakledilen çene ve diş yapısının durumunun gayet iyi olduğuna işaret edildi. Nergis'in ameliyat öncesinde bütün organlarını bağışlamak isteği, hastanın cerrahi ekipten aldığı, "Ameliyatın güzelce geçsin bunları sonra konuşuruz." cevabı üzerine isteğini, "Bana bir şey olursa tüm organlarımı bağışlıyorum." sözleriyle tekrar vurguladığı kaydedildi.