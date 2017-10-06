Türkiye, dünyanın en prestijli satranç turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

ERCAN ATA, ANKARA/DHA

Dünyada kulüp yarışmalarının en önemli organizasyonu olan \"2017 Avrupa Kulüpler Kupası\" Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 7-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya\'da düzenlenecek.

Rusya\'dan Azerbaycan\'a, Çin\'den Hindistan\'a, Polonya\'dan Macaristan\'a, Fransa\'dan İsrail\'e, Hollanda\'dan İtalya\'ya, Norveç\'ten Türkiye\'ye kadar dünyanın en güçlü sporcularının yer aldığı kulüpler genel ve kadınlar olarak iki ayrı kategoride mücadele verecek. Antalya Avantgarde Hotel\'de düzenlenecek ve dünyanın en güçlü satranç kulüpleri ve sporcularının buluştuğu dev turnuvada genel kategoride 36 kulüp, kadınlar kategorisinde 12 kulüp yarışacak. 7 tur üzerinden mücadele edecek kulüplere toplamda 34 bin Euro para ödülü dağıtılacak.

GÜLKIZ TULAY: \"ORGANİZASYON BAŞARIMIZLA, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TURNUVALARINI TÜRKİYE\'YE GETİRİYORUZ\"

Dünya satranç otoritelerinin ve satranca ilgi duyan milyonlarca sporseverin, bir hafta boyunca Türkiye\'deki Kupa heyecanına IM (Uluslararası Usta) Can Arduman ve Polonyalı GM (Büyükusta) Bartlomiej Heberla\'nın sunumuyla gerçekleşecek canlı yayın ile ortak olacağını söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, \"Türkiye olarak son yıllarda satrançta gösterdiğimiz organizasyon başarısıyla dünyanın en prestijli turnuvalarının ülkemizde yapılmasını sağlıyoruz. Geçen yıl Avrupa Satranç Birliği (ECU) Genel Kurulu\'nda oy birliği ile bu önemli turnuvanın ülkemizde yapılmasına karar verilmişti. Bu önemli organizasyonlar genç sporcularımızın dünyanın en güçlü ve ünlü sporcularını yakından tanımasını, aynı masada mücadele etmesini de sağlıyor. Ülkemizde satranç kültürünün yaygınlaşmasına da katkıda bulunan bu organizasyonlar dünyanın da ilgisini ülkemize çevirerek Türkiye\'nin turizmine de büyük katkı sağlıyor. Dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan sporcular bir hafta boyunca ülkemizde Kupa mücadelesi verecekler. Satranç Federasyonu olarak bu önemli organizasyonları ülkemize getirerek spor turizmine de destek oluyoruz\" ifadelerini kullandı.

RUSYA\'NIN GLOBUS KULÜBÜ KUPANIN BİR NUMARALI SERİ BAŞI

Avrupa Satranç Birliği\'nin faaliyet programında yer alan Avrupa Kulüpler Kupası 2002, 2004 ve 2007 yıllarında Türkiye\'nin ev sahipliğinde üç kez gerçekleştirildi. Bu yıl Kupa\'ya genel kategoriden 21 ayrı ülkeden toplam 35 kulüp katılım gösterdi. Antalya\'da bir hafta boyunca sürecek kupa mücadelesinde genel kategoride geçen senenin şampiyonu Makedon Kulübü Alkaloid, Çin Milli Takımı oyuncuları Ding Liren ve Yu Yangyi gibi çok kuvvetli isim mücadele edecek. Eski Dünya Şampiyonu Vladimir Kramnik ve 2016\'da Carlsen ile şampiyonluk maçı oynamış Sergey Karyakin gibi yıldız satranççıları kadrosunda bulunduran Rusya\'nın Globus Kulübü ise kupanın bir numaralı seri başı aynı zamanda da açık ara favorisi olarak gösteriliyor. 2017 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi Şampiyonu Beşiktaş Jimnastik Kulübü\'nün de mücadele edeceği Kupa\'da ülkemizi Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Kulübü, Karaman Belediyesi Spor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü temsil edecek.

KADINLARDA BATUM NONA SATRANÇ KULÜBÜ ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI

Kadınlarda ise 8 ülkeden toplam 12 kulüp Kupa\'da mücadele verecek. Kadınlar kategorisinde Gürcistan Milli Takımı oyuncularından oluşan ve Kupayı 2014-2015 senelerinde kazanmayı başaran Batum Nona Satranç Kulübü, Hindistan\'ın bir numarası Harika Dronovalli transferi ile de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor. 2012\'de Dünya Şampiyonu olan Anna Ushenina ve Rus Milli Takımı oyuncuları Olga Girya ve Natalya Pogonina gibi isimlere sahip Ugra Satranç Kulübü de kadınlarda şampiyonluğa en yakın takım olarak göze çarpıyor.

