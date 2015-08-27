Türkiye dünyanın en mutsuz üçüncü ülkesi

Türkiye, ABD'li araştırma şirketi Gallup'un 148 ülkeyi kapsayan küresel mutluluk endeksinde sondan üçüncü oldu. En mutsuz ülke Sudan olurken, ikinci sırayı ise Tunus aldı. Dünyanın en mutlu ülkeleri de Paraguay, Kolombiya ve Ekvador oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, dünya çapında 153 bin kişiyle yapılan mülakatlar sonucunda hazırlanan araştırmada yöneltilen "Dün çokça gülüp kahkaha attınız mı?" sorusuna, Türkiye'de bu soruya olumlu cevap verenlerin oranı yüzde 43 oldu; Türkler bu konuda Sırp katılımcılarla birlikte sonuncu sırayı paylaştı.



Genel mutluluk endeksinde dünya ortalaması 71 puan olurken; Türkiye, 54 puanla sondan üçüncü oldu. Endekste ilk 10 sıra tamamen Güney Amerika ülkelerinden oluşuyor. Paraguay en mutlu ülkeler sıralamasında ilk sırayı alırken, ikinci Kolombiya, üçüncü ise Ekvador oldu. Gallup raporunda "Latin Amerikalılar, günlük olarak pozitif hisler yaşaması en muhtemel kişiler olarak öne çıkıyor" dendi.

Gallup mutluluk endeksinde ilk 10

Paraguay 89

Kolombiya 84

Ekvador 84

Guatemala 84

Honduras 82

Panama 82

Venezuela 82

Kosta Rika 81

El Salvador 81

Nikaragua 81

Gallup mutluluk endeksinde son 10

Nepal 55

Litvanya 55

Gürcistan 55

Bosna-Hersek 55

Afganistan 55

Sırbistan 54

Bangladeş 54

Türkiye 54

Tunus 52

Sudan 47