T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye dünyanın en mutsuz üçüncü ülkesi

48 ülkeyi kapsayan küresel mutluluk endeksinde en mutsuz ülkeler Sudan, Tunus ve Türkiye oldu

27 Ağustos 2015 21:57

rkiye, ABD'li araştırma şirketi Gallup'un 148 ülkeyi kapsayan küresel mutluluk endeksinde sondan üçüncü oldu. En mutsuz ülke Sudan olurken, ikinci sırayı ise Tunus aldı. Dünyanın en mutlu ülkeleri de Paraguay, Kolombiya ve Ekvador oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, dünya çapında 153 bin kişiyle yapılan mülakatlar sonucunda hazırlanan araştırmada yöneltilen "Dün çokça gülüp kahkaha attınız mı?" sorusuna, Türkiye'de bu soruya olumlu cevap verenlerin oranı yüzde 43 oldu; Türkler bu konuda Sırp katılımcılarla birlikte sonuncu sırayı paylaştı.

Genel mutluluk endeksinde dünya ortalaması 71 puan olurken; Türkiye, 54 puanla sondan üçüncü oldu. Endekste ilk 10 sıra tamamen Güney Amerika ülkelerinden oluşuyor. Paraguay en mutlu ülkeler sıralamasında ilk sırayı alırken, ikinci Kolombiya, üçüncü ise Ekvador oldu. Gallup raporunda "Latin Amerikalılar, günlük olarak pozitif hisler yaşaması en muhtemel kişiler olarak öne çıkıyor" dendi.

 

Gallup mutluluk endeksinde ilk 10

 

Paraguay 89
Kolombiya 84
Ekvador 84
Guatemala 84
Honduras 82
Panama 82
Venezuela 82
Kosta Rika 81
El Salvador 81
Nikaragua 81

 

Gallup mutluluk endeksinde son 10

 

Nepal 55
Litvanya 55
Gürcistan 55
Bosna-Hersek 55
Afganistan 55
Sırbistan 54
Bangladeş 54
Türkiye 54
Tunus 52
Sudan 47

ETİKETLER

türkiyeküresel mutluluk endeksimutsuz türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24