Türkiye dünyanın en mutsuz üçüncü ülkesi

Türkiye, ABD'li araştırma şirketi Gallup'un 148 ülkeyi kapsayan küresel mutluluk endeksinde sondan üçüncü oldu. En mutsuz ülke Sudan olurken, ikinci sırayı ise Tunus aldı. Dünyanın en mutlu ülkeleri de Paraguay, Kolombiya ve Ekvador oldu.
BBC Türkçe'nin haberine göre, dünya çapında 153 bin kişiyle yapılan mülakatlar sonucunda hazırlanan araştırmada yöneltilen "Dün çokça gülüp kahkaha attınız mı?" sorusuna, Türkiye'de bu soruya olumlu cevap verenlerin oranı yüzde 43 oldu; Türkler bu konuda Sırp katılımcılarla birlikte sonuncu sırayı paylaştı.
Genel mutluluk endeksinde dünya ortalaması 71 puan olurken; Türkiye, 54 puanla sondan üçüncü oldu. Endekste ilk 10 sıra tamamen Güney Amerika ülkelerinden oluşuyor. Paraguay en mutlu ülkeler sıralamasında ilk sırayı alırken, ikinci Kolombiya, üçüncü ise Ekvador oldu. Gallup raporunda "Latin Amerikalılar, günlük olarak pozitif hisler yaşaması en muhtemel kişiler olarak öne çıkıyor" dendi.
Gallup mutluluk endeksinde ilk 10
Paraguay 89
Kolombiya 84
Ekvador 84
Guatemala 84
Honduras 82
Panama 82
Venezuela 82
Kosta Rika 81
El Salvador 81
Nikaragua 81
Gallup mutluluk endeksinde son 10
Nepal 55
Litvanya 55
Gürcistan 55
Bosna-Hersek 55
Afganistan 55
Sırbistan 54
Bangladeş 54
Türkiye 54
Tunus 52
Sudan 47