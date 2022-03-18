2002 yılından itibaren dünyanın en mutlu ülkelerini belirlemek için istatistiksel analizler yapılarak oluşturulan Dünya Mutluluk Raporu'nun 2021 güncellemesinde; Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi olarak 1. sırada yer alırken, Türkiye 112. sırada yer aldı. Dünyanın en mutsuz ülkesi ise 146. sıradaki Afganistan oldu.

Dünya Mutluluk Raporu'nda, Covid-19'un insan yaşamının yapısı ile kalitesi üzerindeki etkilerini ve tüm dünyadaki hükümetlerin pandemi ile nasıl başa çıktıklarını değerlendirmenin amaçlandığı belirtildi. Araştırmacılar; ekonomik güç, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek imkanları, özgürlük, genel nüfusun cömertliği, iç ve dış yolsuzluk düzeylerine ilişkin altı belirli kategoriden oluşan anket verilerini analiz ederek dünyanın en mutlu ülkelerini belirlediler.

Bir önceki raporda 104'üncü sırada yer alan Türkiye, dünyanın en mutlu 112. ülkesi olarak belirlendi.

Dünyanın en mutlu 7 ülkesi; Kuzey Avrupa ülkeleri

1. Finlandiya

2. Danimarka

3. İsviçre

4. İzlanda

5. Hollanda

6. Norveç

7. İsveç

Afganistan, dünyanın en mutsuz ülkesi

140. Haiti

141. Malavi

142. Lesotho

143. Botsvana

144. Ruanda

145. Zimbabve

146. Afganistan