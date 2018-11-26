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Spor

Türkiye, Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonası'nda 2'nci oldu

İSTANBUL, (DHA) Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye, karışık takımıyla gümüş madalyanın sahibi oldu

26 Kasım 2018 00:07

İSTANBUL, (DHA)

Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonası\'nda Türkiye, karışık takımıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri\'nin Fujairah kentinde düzenlenen Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonası, erkekler, kadınlar ve karışık takım olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Şampiyonada her kategoride 8 ülke mücadele etti. Türkiye Karışık Takımı\'nda erkeklerde Yunus Sarı ve Hasan Can Lazoğlu, kadınlarda ise Sude Bulut ve İkra Kayır ile mücadele etti. 
Çeyrek finalde Çin\'i mağlup eden Türkiye, yarı finalde ise Fildişi Sahilleri\'ni mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Rusya\'ya mağlup olan milli takım gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 3\'üncülüğü Fildişi Sahili, 4\'üncülüğü ise Kazakistan elde etti. 

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