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Spor

Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon

(A) Milliler, karşılamanın hemen başında Hakan Erol'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti

28 Temmuz 2012 23:28

Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Mısır'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

(A) Milliler, karşılamanın hemen başında Hakan Erol'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda rakibine oranla daha atak bir futbol sergileyen ay-yıldızlılar, bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. (A) Milliler, ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda oyunu kendi sahasında kabul eden Türkiye, kontra ataklardan gol aradı. İlk yarıya oranla topla daha çok oynayan Mısır ise gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İki takımın da gol girişimleri sonuçsuz kaldı ve (A) Milli Takım, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

5. dakikada Hakan Erol'un ceza alanı dışından vurduğu sert şutta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

77. dakikada köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Hossam, etkili bir kafa vuruşu yaptı. Yusuf, meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Final karşılaşmasını Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür de izledi.

Öte yandan maçın sıcak havada oynanması nedeniyle her iki yarıda da birer kez su molası verildi.

Stat: Ostim

Hakemler: Bülent Yıldırım, Cem Satman, Erdinç Sezertam (Türkiye)

Türkiye: Ersin, Melih, Orhan, Selahattin, Hakan Erol, Yusuf, Soner (Dk. 82 Ömer Faruk), Mehmet, Hüseyin, Yavuzhan, Tolga

Mısır: Saber, Mohamed Abouelela (Dk. 30 Mohamed Ahmed), Tarek, Amrou, Hatem, Mahmoud, Shawkat (Dk. 43 0mar), Mostafa, Mohamed Abdelhay, Mohamed Helal, Hossam

Goller: Dk. 5 Hakan Erol (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 50 Tolga, Dk. 75 Hakan Erol (Türkiye), Dk. 45 Hatem, Dk. 58 Mohamed Abdelhay, Dk. 61 Omar, Dk. 72 Mohamed Helal (Mısır)

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