Güreşte, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 3 bronz madalyayla kapatan Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nı altın madalyasız kapattı. En iyi derece grekoromen 82 kiloda Burhan Akbudak'ın Dünya 2.'liği oldu.

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası pazar günü tamamlandı. Genç isimlere şans tanınan ve ilk dünya şampiyonası deneyimi yaşayan sporcuların yer aldığı bir kadroyla şampiyonaya giden Güreş Milli Takımı sadece 1 final başarısı gösterirken altın madalya kazanamadı.

Türkiye, en iyi derece; grekoromen 82 kiloda Burhan Akbudak'ın Dünya 2.'liğiyle gelirken serbestte 2 bronz, kadınlarda 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla kapattı organizasyonu. Türkiye en son -olimpik sıkletlerin yer almadığı 2016 Dünya Şampiyonası hariç- 2013 Dünya Şampiyonası'nda altın madalyasız kalmıştı. Serbest, Grekoromen ve kadınlar kategorilerinin birlikte yapıldığı 2005'ten bu yana Türkiye sadece 2013 ve 2016'da birincilik kürsüsüne çıkamadı.