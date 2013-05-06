Türkiye Dünya İnternet Klavye Şampiyonu oldu

İntersteno Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, Türkiye takım sıralamasında dünya şampiyonu oldu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl şampiyona finallerinde dünya genelinde yapılan elemelerle belirlenen bin 707 kişi yarıştı.

Anadil ve çok dilli olmak üzere 2 yarış türü ve 4 yaş kategorisinde yapılan 8 yarışta, Türk yarışmacılar en iyi üçer yarışçıya verilen 24 madalyanın 11'ini kazandı.

Finallerde 2 şampiyonluk, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük kazanan Türkiye, takım sıralamasında dünya şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Türk yarışmacılar genelde 69'uncu şampiyonluğa ulaştı.