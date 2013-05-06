T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye Dünya İnternet Klavye Şampiyonu oldu

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, Türkiye takım sıralamasında dünya şampiyonu oldu

06 Mayıs 2013 21:54

İntersteno Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, Türkiye takım sıralamasında dünya şampiyonu oldu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl şampiyona finallerinde dünya genelinde yapılan elemelerle belirlenen bin 707 kişi yarıştı.

Anadil ve çok dilli olmak üzere 2 yarış türü ve 4 yaş kategorisinde yapılan 8 yarışta, Türk yarışmacılar en iyi üçer yarışçıya verilen 24 madalyanın 11'ini kazandı.

Finallerde 2 şampiyonluk, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük kazanan Türkiye, takım sıralamasında dünya şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Türk yarışmacılar genelde 69'uncu şampiyonluğa ulaştı.

 

ETİKETLER

türkiyeklavyeşampiyoninternet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24