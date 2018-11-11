Türkiye dünya ikincisi oldu

İSTANBUL (DHA) - 24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası\'nın kapanış gününde final mücadelesi veren Avrupa şampiyonu Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, İran karşısındaki beş maçlık seriyi 3-2 kaybetti ve dünya 2\'ncisi olarak şampiyonayı noktaladı.

24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası, İspanya\'nın başkenti Madrid\'te bugün düzenlenen final müsabakaları ile sona erdi. Şampiyonanın kapanış gününde final mücadelesi için tatamiye çıkan son iki yılın Avrupa şampiyonu Erkek Kumite Milli Takımı, İran\'a 3-2 kaybederek turnuvayı 2\'nci sırada noktaladı.

Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Rıdvan Kaptan, Erman Eltemur ve Uğur Aktaş beşiyle tatamiye çıkan milliler, 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kaybetti. Türkiye, Alparslan Yamanoğlu\'nun 2-0, Burak Uygur\'un da 1-0\'lık galibiyetleriyle seride bir anda 2-0 öne geçerken, Rıdvan Kaptan\'ın 2-0 ve Erman Eltemur\'un 4-0\'lık yenilgileri sonrası kader adamı olarak tatamide yer alan Uğur Aktaş, Sajad Ganjzadeh karşısında puan alamayınca 3-0 kaybetti ve Türkiye toplamda 3-2\'lik mağlubiyetle turnuvayı 2\'nci tamamladı.

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