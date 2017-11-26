Türkiye, Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 2 bronz madalya kazandı

Guwahati, (DHA)- HİNDİSTAN’ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli sporcular Canser Oltu ve Sueda Şahin, bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Guwahati kentinde 38 ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında 69 kiloda Canser Oltu, Rus rakibi Nataliya Sychugova ile karşılaştı. Rakibine karşı iyi bir mücadele sergilemesine rağmen maçı galibiyetle tamamlayamayan Oltu, bu sonuçla Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nı bronz madalya ile tamamladı.

+81 kiloda mücadele eden Sueda Şahin de Rus rakibi Kristina Tkacheva ile karşılaştı. Galibiyete uzanamayan milli eldiven finale yükselme şansını kaçırdı. Bu sonuçla bronz madalya kazanan Sueda Şahin ilk defa kürsüye çıktı.

Türkiye Boks Federasyonu\'ndan Eyüp Gözgeç, gençler nezdinde kazanılan başarıların önemine vurgu yaparak, “Burada kazandığımız 2 bronzu önümüzdeki yıllarda altına çevirip sayısını artırabilmek adına tüm gücümüzle çalışacağız. Dünya Şampiyonası’nda madalya ile dönen sporcularımızı ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

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