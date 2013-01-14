T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye, 'Dünya Ekonomi Ligi'nde İsviçre ve Hollanda'yı solladı

“Dünya Ekonomi Ligi” tablosuna göre, Türkiye 17’nci sırada bulunuyor

14 Ocak 2013 11:59

“Dünya Ekonomi Ligi” tablosuna göre Türkiye, Hollanda, İsviçre ve Belçika’yı geride bırakarak 17'nci oldu.
 
Merkezi Londra’da olan Center for Economics and Business Research (CEBR) tarafından yayımlanan “Dünya Ekonomi Ligi” tablosuna göre, Türkiye 17’nci sırada bulunuyor.

CEBR tarafından yayımlanan Dünya Ekonomi Ligi Tablosunda ilk üç sırayı ABD, Çin ve Japonya aldı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına Almanya, Fransa, İngiltere, Brezilya, İtalya, Rusya ve Hindistan da girdi.

ABD ekonomisinin 15.6 trilyon dolara ulaştığı tahmin edildiği tabloda Çin’in ekonomisi 8.2 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

Tabloda Türkiye, 17’nci sırada bulunuyor. Türkiye'nin GSYH’sı, bu yıl 783 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Böylece Türkiye, yükselen ekonomilerden Meksika, Kore ve Endonezya’nın gerisinde kalırken Hollanda, İsviçre ve Belçika gibi gelişmiş ülkeleri aştı.


2022 tahminleri


CEBR, Dünya Ekonomi Ligi tablosunda ayrıca 2022 yılına ilişkin tahminlere de yer verdi.

2022 liginde ABD, Çin ve Japonya’nın aynı konumda olacakları düşünülüyor. Ancak GSYH, ABD’de 32.5 trilyon doları bulurken Çin’de 19.5 trilyon dolara tırmanmış olacak.

Bu arada, 2022 yılında Çin gibi Brics’ler arasında da yer alan Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın kaydedeceği ilerleme dikkat çekiyor. 2022 yılında Hindistan 4’üncü, Brezilya 5’inci, Rusya’nın da 7’nci sırada bulunacağı tahmini yapılıyor.


Türkiye 2022 yılında 16'ncı olacak


Güney Kore’nın 12’nci, Endonezya’nın ise 10’uncu olacağı sanılan 2022 yılında Türkiye’nin 2012’ye göre bir basamak ilerleyerek 16’ncı sıraya çıkacağı hesaplanıyor.

CEBR, Türkiye’de 2022 yılında bir trilyon 748 milyar dolarlık bir GSYH’nın oluşmasını öngörüyor.

Bu arada, CEBR, önümüzdeki 10 yıllık dönemde çeşitli ülkelerin olası ekonomik performanslarını değerlendirirken 6 basamak tırmanması beklenen Endonezya’yı yılın yıldızlarından biri olarak niteliyor ve bu ülkenin 2022 yılında en büyük 10 ekonomisi arasında bulunacağına vurgu yapılıyor.

ETİKETLER

türkiyeekonomidünya ekonomi ligihollandaisviçre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24