Türkiye, 'Dünya Ekonomi Ligi'nde İsviçre ve Hollanda'yı solladı

“Dünya Ekonomi Ligi” tablosuna göre Türkiye, Hollanda, İsviçre ve Belçika’yı geride bırakarak 17'nci oldu.



Merkezi Londra’da olan Center for Economics and Business Research (CEBR) tarafından yayımlanan “Dünya Ekonomi Ligi” tablosuna göre, Türkiye 17’nci sırada bulunuyor.

CEBR tarafından yayımlanan Dünya Ekonomi Ligi Tablosunda ilk üç sırayı ABD, Çin ve Japonya aldı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına Almanya, Fransa, İngiltere, Brezilya, İtalya, Rusya ve Hindistan da girdi.

ABD ekonomisinin 15.6 trilyon dolara ulaştığı tahmin edildiği tabloda Çin’in ekonomisi 8.2 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

Tabloda Türkiye, 17’nci sırada bulunuyor. Türkiye'nin GSYH’sı, bu yıl 783 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Böylece Türkiye, yükselen ekonomilerden Meksika, Kore ve Endonezya’nın gerisinde kalırken Hollanda, İsviçre ve Belçika gibi gelişmiş ülkeleri aştı.



2022 tahminleri



CEBR, Dünya Ekonomi Ligi tablosunda ayrıca 2022 yılına ilişkin tahminlere de yer verdi.

2022 liginde ABD, Çin ve Japonya’nın aynı konumda olacakları düşünülüyor. Ancak GSYH, ABD’de 32.5 trilyon doları bulurken Çin’de 19.5 trilyon dolara tırmanmış olacak.

Bu arada, 2022 yılında Çin gibi Brics’ler arasında da yer alan Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın kaydedeceği ilerleme dikkat çekiyor. 2022 yılında Hindistan 4’üncü, Brezilya 5’inci, Rusya’nın da 7’nci sırada bulunacağı tahmini yapılıyor.



Türkiye 2022 yılında 16'ncı olacak



Güney Kore’nın 12’nci, Endonezya’nın ise 10’uncu olacağı sanılan 2022 yılında Türkiye’nin 2012’ye göre bir basamak ilerleyerek 16’ncı sıraya çıkacağı hesaplanıyor.

CEBR, Türkiye’de 2022 yılında bir trilyon 748 milyar dolarlık bir GSYH’nın oluşmasını öngörüyor.

Bu arada, CEBR, önümüzdeki 10 yıllık dönemde çeşitli ülkelerin olası ekonomik performanslarını değerlendirirken 6 basamak tırmanması beklenen Endonezya’yı yılın yıldızlarından biri olarak niteliyor ve bu ülkenin 2022 yılında en büyük 10 ekonomisi arasında bulunacağına vurgu yapılıyor.