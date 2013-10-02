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Spor

Türkiye dopingli sporcuyu olimpiyatlara göndermiş!

2004 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan olimpiyatlara dopingli olduğu resmi raporla kanıtlanmasına rağmen götürülen M. Ö, 96 kiloda 3. olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı

02 Ekim 2013 16:23

Doping Merkezi raporuna göre yasaklı madde kullandığı tespit edilen milli güreşçi M.Ö., 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'na götürüldü.


Türkiye Doping Kontrol Merkezi'nin o dönem başkanlığını yapan Prof.Dr. M. Aytekin Temizer imzası ile 26.03.2004 tarihinde yazdığı raporu ele geçirildi. Raporda yapılan incelemeler sonunda Türkiye Büyükler Grekoromen Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı sırasında milli güreşçi M.Ö'den numune alındığı ve yasaklı madde ''Metholone''nin çıktığı belirtildi. Durumu resmi yazı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özel kaleme ileten Temizer, yapılan inceleme sonucunda 7 sporcunun 6'sında doping içeren madde çıkmadığı, birinde ise yasaklı maddeye rastlandığını bildirdi.

 

Resmi yazıya rağmen

 

Türkiye Doping Kontrol Merkezi'nin söz konusu raporuna rağmen hakkında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu tarafından hiçbir işlem yapılmayan M.Ö, 2004 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan olimpiyatlara götürüldü ve 96 kiloda 3. olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. O dönem Gençlik ve Spor Genel Müdürü olan Mehmet Atalay ve Güreş Federasyonu Başkanı olan Racai Ustaoğlu'nun konudan haberi olup olmadığı, raporun kimler tarafından 'hasır altı' edildiği ortaya çıkmadı.

 

GSGM'de yönetici kadrosunda

 

Doping Merkezi tarafından 31.05.2004 tarihinde 'Kişiye Özel' ve 'Gizli' ibareleriyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özel kalemine 2133 no'lu evrak teslim edilirken, hiçbir işlemin yapılmaması dikakti çekti. Konu hakkında muhalefetin de meclise bir önerge vermeye hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan rapora göre 'doping' aldığı tespit edilen M.Ö'nün, 2010 yılında dönemin Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül tarafından Olimpik Sporlar Yüksek Performans Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne atandığı belirtildi. Söz konusu kişi, kurumdaki hala görevini sürdürüyor..

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