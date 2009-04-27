Türkiye domuz gribine karşı ne yapmalı?

Prof. Şadi Yenen, hızla yayılan domuz gribi virüsünün Türkiye'de görülmediğini ancak Meksika ve ABD'den gelen yolcuların havaalanında solunum enfeksiyonu kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi.



İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şadi Yenen, Meksika'da ortaya çıkan ve yayılan domuz gribi virüsünü NTV yayınında değerlendirdi.



Prof. Yenen şu bilgileri verdi:

"Domuz gribi virüsü, insanoğlunun bilmediği bir virüs değil aslında ancak yeni dönemde kazandığı özellikler nedeniyle insanlık için sorun olabilir.



Meksika'daki salgının hızla yayılıyor olması haklı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü alarma geçirdi. Bu tip alarm durumlarında epidemi 6 ayrı evrede değerlendirilir. Dünya Sağlık Örgütü, üçüncü devre olarak alarm düzeyi vermiş durumda. Bu da şu demek, insanlara da geçiyor ve insandan insana da bulaşıyor. Ama henüz kalıcı salgınların olup olmayacağı belli değil ve vakalar inceleniyor.



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada henüz grip tespit edilmedi ancak günümüzdeki hızlı ulaşım teknolojisi nedeniyle virüsün gelme olasılığı yüksek. Özellikle Meksika ve ABD'den gelen yolcuların havaalanında solunum yolu enfeksiyonu yönünden denetlenmesi gerekiyor. Zaten birçok ülke bu konuda önlem almış durumda.



Eldeki aşıların virüse karşı etkili olup olmayacağı belli değil. Kaldı ki salgının ne kadar yayılacağı da belli değil.



Benzer bir domuz gribi olayı ABD'de 1976 yılında ortaya çıkmıştı, büyük bir panik oldu, aşı geliştirildi, 40 milyon ABD'li aşılandı ancak salgın hiç de beklendiği gibi büyük bir etki yapmadı ve bir süre sonra kendiliğinden söndü."

