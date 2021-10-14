Türkiye Diyanet Vakfı’nın ticari kuruluşu KOMAŞ'ın sermayesi 50 milyon TL'yi geçti

Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ticari kuruluşu KOMAŞ A.Ş, sermayesini 2002 yılından bu yana altı katına çıkardı. KOMAŞ A.Ş’nin 2002’de 7,7 milyon lira olan sermayesi bu yıl 50 milyon TL’ye çıktı.

KOMAŞ A.Ş, eğitimden sağlık turizmine, sigortacılıktan kafeterya işletmeciliğine kadar birçok alanda faaliyet yürüterek, yıllık geliri milyonlarca liraya ulaştı.

Sermayesinin yüzde 99,45’i Türkiye Diyanet Vakfı’na ait olan şirket, 2017 yılında 4,5 milyon TL, 2018 yılında ise 8,9 milyon TL kâr elde etti. İki yılda elde edilen toplam 13,5 milyon TL’lik kâr, ‘Yasal yedekler’ ayrıldıktan sonra hisseleri oranında ortaklarına dağıtıldı.

Toplam kârı 13,5 milyon TL

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2017 ve 2018 yıllarına ait toplam kârı 13,5 milyon TL olan şirketin sermayesindeki yıllara göre artış da dikkat çekti. KOMAŞ A.Ş’nin sermayesini 2002 yılına göre altıya katlayan artışlar sırasıyla şöyle oldu:

-2002: 7,7 milyon TL

-2016: 15,5 milyon TL

-2018: 50 milyon TL

Huzur hakkı

Şirketin 15 Ekim 2019’da gerçekleştirilen 42’nci Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, ‘Yönetim Kurulu Üyelerinin tümüne, aylık en fazla iki toplantıya kadar toplantı başına bin TL huzur hakkı ödenmesi’ kararı alındı. KOMAŞ A.Ş’nin yönetim kurulu üyelerinin yurtdışı seyahat harcırahları ise ABD için 110 dolar, Almanya için 99 Euro, İngiltere için 69 İngiliz Sterlini, İsveç için ise 819 İsveç Kronu olarak belirlendi.

İnşaat sektöründe aktif

Türkiye’de Diyanet Vakfı’na bağlı 35 kız ve erkek öğrenci yurdu bulunuyor. 2019 yılı itibarıyla toplam 13 sosyal tesis, Diyanet Vakfı’nca işletiliyor. Vakfa bağlı KOMAŞ A.Ş, 2021 yılı itibarıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında yüzlerce inşaat yapıyor. Şirketin faaliyet gösterdiği alan inşaatla de sınırlı kalmazken bünyesinde turizm ve seyahat acenteleri ile İzmir’de Bornova Koleji ve Bayraklı Anaokulu gibi eğitim kurumlarını da barındırıyor.