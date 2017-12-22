Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliğin öncülerini arıyor

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2018 yılında dördüncüsü düzenlenecek \'Uluslararası İyilik Ödülleri\' programı için, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeden yaşanmış iyilik hikâyeleri toplanmaya başlandı.

\'Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar\' sloganıyla dünyanın pek çok noktasına ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliği yaymak ve farkındalığı artırmak için yaşanmış iyilik hikâyelerini ve iyilik öncülerini, \'Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri\' programı ile bir kez daha ödüllendirecek.

‘İYİLİĞİ İNSANLIĞIN GÜNDEMİNE YENİDEN TAŞIMALIYIZ’

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, iyilik için yaşamayı varoluş sebebi olarak gördüklerini belirterek, bu çerçevede Türkiye Diyanet Vakfı olarak iyiliği yaygınlaştırmak ve insanları iyiliğe davet etmek için \'Uluslararası İyilik Ödülleri\' programını düzenlediklerini söyledi. Tutkun, \"Bir iyiliği topluma anlatmanın birçok insanı iyilik yapmaya teşvik edeceğini düşünüyor, kötülüğün hakim kılınmaya çalışıldığı bir dünyada iyiliği insanlığın gündemine yeniden taşımak için Uluslararası İyilik Ödülleri programını düzenliyoruz\" dedi.

\'Uluslararası İyilik Ödülleri\' programıyla dünyaya ve yaşadığı toplumlara örnek olabilecek iyilik hikâyelerini ön plana çıkarmak istediklerini dile getiren Tutkun, şöyle devam etti:

\"Elbette her iyilik değerlidir, burada asıl amacımız ülkemize ve yaşadığımız dünyamıza bir mesaj vermek, ufak bir iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin umuduna dönüştüğünü anlatabilmek. 2015 yılında ilkini düzenlediğimiz Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri programından bu yana pek çok iyiliğin hikâyesini toplumumuza, yaşadığımız dünyaya aktarmaya çalıştık. 2017 yılı içerisinde de Türkiye Diyanet Vakfı şubelerimiz, vatandaşlarımız ve yurtdışındaki paydaşlarımızın önerileri, basından ve sosyal medyadan tespit ettiğimiz başta Türkiye olmak üzere Asya\'dan Avrupa\'ya, Afrika\'dan Balkanlara, Amerika\'dan Uzakdoğu\'ya kadar pek çok noktada yaşanmış yüzlerce iyilik hikâyesi arasından ön plana çıkan 7 hikâyeye ve bu hikâyenin kahramanlarına iyilik ödülü verdik.\"

Tutkun, \'Dünyayı iyilik değiştirecek\' temasıyla düzenledikleri 2017 TDV Uluslararası İyilik Ödülleri\'nin, İstanbul Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen programla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildiğini hatırlattı.

4. ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ 11 MART\'TA SAHİPLERİNİ BULACAK

Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluş yıldönümlerini bir iyilik hareketine dönüştürerek Türkiye\'de ve dünyada hizmet götürdüğü bütün ülkelerde iyilik, hayır ve ihsan konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2018 yılında dördüncü kez Uluslararası İyilik Ödülleri veriyor. Dünyada ve yaşadığı toplumda çığır açan, farklı kültürleri yapılan bir iyilik ile bir araya getiren, toplumu harekete geçiren, çevresine ilham veren, tüm dünyayı kuşatacak iyilik hikâyeleri, 31 Aralık 2017 tarihine kadar iyilikodulleri@tdv.org adresine ulaştırılabilir. Oluşturulan komisyonlar ve jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülen iyilik hikayelerine 11 Mart 2018\'de yapılacak törende ödülleri verilecek. TDV Uluslararası İyilik Ödülleri\'ne ilişkin detaylı bilgi ve örnek iyilik hikayelerine ise www.uluslararasiiyilikodulleri.com internet adresinden ulaşılabilir.



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