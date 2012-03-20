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Yaşam

Türkiye dini özgürlükler ihlal eden ülkeler arasında yer aldı

Amerika Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu, Türkiye’yi dini özgürlükleri en fazla ihlal eden ülkeler arasında gösterdi

20 Mart 2012 13:27

 

T24 - Amerika Birleşik Devletleri'nde, Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun hazırladığı raporda, Türkiye sistematik ve gözle görülür şekilde dini özgürlükleri ihlal etmekle suçlanıyor.
 
ntvmsnbc'nin haberine göre; Amerika Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu, Türkiye’yi dini özgürlükleri en fazla ihlal eden ülkeler arasında gösterdi. Komisyon raporunda, Türkiye “sistematik ve gözle görünür” bir şekilde dini özgürlükleri ihlal etmekle suçlanıyor.
 
Raporda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke en çok kaygı duyulan ülkeler listesinde yer alıyor. Listede Türkiye dışında, Çin, Suudi Arabistan, İran, Irak, Pakistan, Sudan,Tacikistan gibi ülkeler bulunuyor.
 
 

'Türkiye'ye haksızlık yapılıyor'

 
 
Rapor, Türkiye’nin özellikle gayrimüslimlerin din adamı yetiştirme, eğitim verme ve ibadet yeri açma konusunda sınırlamalar getirdiğini savunuyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan rapora tepki gösterdi.
 
Komisyonun vardığı sonucu haksız bulduğunu belirten Tan, geçen yıl hükümetin gayrimüslimlere ait vakıf ve ibadet yerlerini geri vermeye başladığını hatırlattı.
 
ABD Dışişleri bakanlığının konuyla ilgili geçen yılki raporu ise komisyonun raporundan farklıydı. Bakanlığın raporunda Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye’yi “dini hoşgörü ortamını geliştirme yönünde attığı adımlardan dolayı” övmüştü.
 
 

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