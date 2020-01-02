"Türkiye diğer ülkeler tarafından yasaklanan 526 bin ton plastik çöp ithal etti"

Hükûmet, ücretli hale getirdiği plastik poşet kullanımının yüzde 77 oranında azaldığını belirtirken diğer ülkeler tarafından yasaklanan 526 bin ton plastik çöpü ithal etti. Sivil toplum örgütlerinin zararlı çöp ithalinin azaltılması talebi de karşılık bulmadı. Türkiye'ye en çok atık Türkiye ve Irak'tan gelirken, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, "Burada bir oyun var. Aslında bu Irak’ın atığı değil. Tehlikeli atıklar üçüncü bir ülke üzerinden getiriliyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 30 Aralık’ta yayımlandığı genelgeyi değerlendirenRecep Karaman, “Genelge fos çıktı. Kısmen değişiklik olsa da eski düzen devam ediyor” dedi. Karaman, atık tesislerinin önceliği yerli atıklara vererek, “yüzde 60 yerli, yüzde 40 ithal atık” işlemesini savunduklarını ancak düzenleme ile tesislerin “yüzde 20 yerli, yüzde 80 ithal atık” işlemesine izin verildiğini söyledi. Taleplerinin dikkate alınmadığını belirten Karaman, “Karışık malzemenin yasaklanmasını istiyorduk. Çünkü bütün çöpler karışık kodla getiriliyor. Bunun içine bakma durumu yok. Yani ‘tehlikeli atık’ dediğimiz ithali yasak atıklar bunlar. Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Avrupa’dan gelen karışık çöp malzemesini yasakladı. Ancak bizde uygun görüldü. Türkiye’ye karışık atık getirilebilecek” dedi.

Karaman, eleştirilerine şöyle devam etti: “İç piyasa zaten ölü. Hem toplayıcılar zor durumda, hem de bizden bu malzemeyi alan firmalar birer birer kapanıyor. Dışarıdan ithal çöp geldiği için biz satamıyoruz. Tarihte ilk kez kâğıt alım tesisleri bizden malzeme alımını birer ay 3 kez durdurdu. Dışarıdan o kadar çok atık geliyor ki bütün fabrikalarda stok var.”