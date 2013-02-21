Türkiye desteğine AB'den ilk tepki

"Türkiye'nin AB'ye üye olması için 15-20 yıl sonra Almanya ve Fransa başbakanları sürünerek Ankara'ya gidecekler" açıklamasına AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso mesafeli yaklaştı. Barroso adına yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu'nun görüşünü yansıtmıyor" denildi.

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi Avrupa Birliği Komiseri Günther Oettinger dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen bir sempozyumda yaptığı konuşmada, "15-20 yıl içinde Türkiye'nin AB'ye üye olması için Almanya ve Fransa başbakanlarının dizlerinin üstünde sürünerek Ankara'ya gideceklerini" ileri sürmüştü.

AB Komiseri Oettinger'ın bu açıklamalarına Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso mesafeli yaklaştı. Barroso adına açıklama yapan AB Komisyonu sözcüsü, "Bu Günther Oettinger'in kendi görüşü, Avrupa Birliği Komisyonu'nun görüşlerini yansıtmıyor" dedi.

Tepkiler üzerine AB Komisyonu'nun enerji işlerinden sorumlu komiseri Günther Oettinger'in sözcüsü de bir açıklama yaptı. Açıklamada, Oettinger'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek vermediği iddia edilerek, "AB Komiseri, Türkiye'nin AB üyesi olmak için gösterdiği çabaya dikkat çekti. Türkiye'nin bu çabasına karşılık AB ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de Ankara ile daha sıkı ilişkiler için çalışmalarının zorunlu olduğunun altını çizdi" denildi.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan bir haberde de, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti öncesi, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi üyesi AB Komiseri Günther Oettinger'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek veren mesajına dikkat çekti.

Alman Konrad-Adenaeur Vakfı’nın Brüksel’de düzenlediği bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan Avrupa Birliği Komiseri Günther Oettinger, “İddiaya girerim ki, önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde bir bay ya da bayan Alman başbakanı yanına Fransız mevkidaşını da alıp dizlerinin üstünde sürünerek Ankara’ya gidecek ve Türklere ‘Bize katılın’ teklifinde bulunacak” demişti.

Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti eski Başbakanı Günther Oettinger, 2010 yılından bu yana AB’nin enerji politikalarından sorumlu komiseri olarak görev yapıyor.