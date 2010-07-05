Türkiye Denizkızı Tatbikatı'ndan çekildi

T24 - Türkiye, önümüzdeki ay İsrail ve ABD ile yapılması planlanan ‘Güvenilir Denizkızı’ donanma tatbikatından çekildi.





Türkiye İsrail'le yapılacak donanma tatbikatından çekildi İsrail ve Türkiye arasında bozulmakta olan ilişkilerin bir başka işareti olarak Savunma Bakanlığı'ndan, hafta sonu İsrail ordusuna gönderilen bilgide, Türkiye'nin önümüzdeki ay yapılması planlanan deniz arama-kurtarma tatbikatına katılmaktan vazgeçtiği ifade edildi. "Güvenilir Denizkızı" olarak bilinen ve 10 yıldır her yıl düzenli olarak yapılan tatbikata, İsrail, Türkiye ve ABD donanmaları katılıyordu. Tatbikatın amacı her ülkenin Akdeniz'de faaliyet gösteren diğer donanmaları tanıması ve arama-kurtarma çalışmalarında deneyim kazanılması.



Geçen yıl Gazze'ye düzenlenen Dökme Kurşun Operasyonu'nun iki ülkenin arasını açmasına rağmen tatbikat planlandığı gibi devam etmişti. Ancak savunma yetkililerinin JPOST'a verdiği bilgiye göre İsrail ordusu bu kez Türkiye'nin tatbikatı iptal edeceğini öngörüyordu. İsrail ve ABD'nin tatbikata planlandığı gibi devam edeceği öğrenildi. Bu arada Baltık ülkeleri gezisine çıkan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın ilk durağı olan Letonya'da bir araya geldiği Devlet Başkanı Valdis Zatlers'le görüşme gündeminin İran ve Türkiye olduğu bildirildi.





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İsrail ordusunun dergisinde Başbuğ'un makalesi yayımlandı İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çıkardığı Maarechot isimli derginin son sayısı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bir makalesiyle açılıyor.



Başbuğ'un, Mart ayında düzenlenen NATO konferansında yaptığı konuşmayı temel alan makalenin bir de İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi tarafından kaleme alınmış önsözü bulunuyor. Bu hafta piyasaya çıkan sayının son düzenlemelerinin 31 Mayıs'ta yaşanan kanlı filo baskınından sonra yapıldığını söylemek zor değil. İki ülke arasındaki sivil siyasi gerginliğe rağmen, İsrail ve Türk orduları arasındaki ilişkiler hala güçlü. Aşkenazi de önsözünde İsrail ordusunun Türkiye'deki savunma kadrolarıyla arasındaki yakın ilişkilere vurgu yapıyor.



Aşkenazi önsözünde, "Derginin okuyucularını Başbuğ'un sunumunun ana fikrinin ne olduğunu anlatmak istediklerini, Türk meslektaşının konuşmasının terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin öneminin altını çizdiğini ve Türkiye'nin özellikle PKK terörüyle yıllar süren savaşında edindiği deneyimi yansıttığını" ifade etti. Aşkenazi, "Bir NATO üyesi ve Suriye, Irak ve İran'la komşu büyük önemli bir Müslüman ülke olan Türkiye bölgesel güvenlik ve su konusunda stratejik açıdan çok önemli bir ülkedir" dedi.



