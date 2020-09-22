Türkiye'den yeni 'Lozan' Navtex'i: Limni Adası'nın gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir

Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı Navtex mesajında Limni Adası'nın Lozan Barış Antlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurdu.

Benzer bir hamle, geçen günlerde Sakız Adası için atılmıştı. 15 Eylül'de yayınlanan Navtex ile Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşması ihlal edilerek silahlandırdığı ilan edilmişti.

Navtex nedir?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan Navtex, denizcilerin kullandığı bir haberleşme sistemidir. Bu sistemle, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi verilir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır.

Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, bu sistemi kullanarak yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurur ve bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.