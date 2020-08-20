Türkiye'den ve Latin Amerika'dan dedektiflik büroları iş birliği yaptı; Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

Çiftlik Bank sistemi üzerinden 132 bin kişiden topladığı 1 milyar liranın 500 milyon lirası ile ortan kaybolan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın adresi netleşti. Latin Amerikalı bir dedektiflik firmasıyla iş birliği yapan İstanbul merkezli dedektiflik bürosu, Aydın'ın Brezilya'da kaldığını saptadı. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü.

Çiftlik Bank sistemine para yatırarak mağdur olan yüzlerce kişinin bir araya gelerek anlaştığı avukatlık bürosu firari Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

İstanbul merkezli dedektiflik bürosu ise yıl başından itibaren Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yaparak firari Mehmet Aydın'ın izini sürmeye başlamış, Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna’da olduğu bilgisini yalanlayarak firari şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay üçgeninde hareket ettiğini öne sürmüştü.

Gizli bir şekilde yürütülen çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti.

Aydın'a ilişkin toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne de sunuldu. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur’a şirketin paralarını aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle şirket kurdurduğu anlaşıldı.

Bu şirketin avukatıyla, aleyhine ifade veren kurumun CEO’su Cumhur Yurdakul’u tehdit ettirdiği ortaya çıktı. Etkin pişmanlıkla Çiftlik bank kurmacasının her detayını anlatan Yurdakul’a ifadesini değiştirmesi için baskı yapan İstanbul Barosu avukatlarından E.Y. hakkında dava açıldı.

Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine geçtiğimiz yıl temmuz ayında karar verilmiş, bu karar sonrasında davada tutuklu sanık kalmamıştı. Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı.

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