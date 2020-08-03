Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın hakkındaki ifade ortaya çıktı: 'Uyuşturucu ticareti yaptı, suikast girişiminde bulundu'

Çiftlik Bank dolandırıcılığında etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen kurumun bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın aleyhine verdiği ifade ortaya çıktı. Yurdakul, Aydın'ın Metamfetamin üretmek amacıyla 200 milyon liralık sermaye ile Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddeleri getirttiğini söyledi. Cudi Cumhur Yurdakul, CEO Aydın'ın, suikast girişiminde bulunduğunu da ekledi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi dolandırmış, topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Çiftlik Bank dolandırıcılğında kuruluşun bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un etkin pişmanlıktan faydalanarak anlattıkları ortaya çıktı. Yurdakul'un ifadesi şu şekilde:

"Mehmet Aydın biz yurtdışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şeyi sürekli konuşup anlatıyordu.

Bursa'da ihtilaf yaşadığı Bekir K. isimli şahsa suikast girişiminde bulunmak istedi. Bunun için sağ kolu Suat Emir aracılığıyla paralar gönderdi ancak herhangi bir olay meydana gelmedi.

Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G. isimli biri daha vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet de uyuşturucu kullanırdı. Çok para kazanacağım düşüncesiyle Necip'e 200 milyondan fazla sermaye verdi. Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirdiler. Amaçları 'Metamfetamin' üretmekti. İmalat başladıktan bir süre sonra imalathane polis tarafından basıldı Necibin kayınpederi yakalandı, Necip de yurtdışına kaçtı."

Kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, halen yakalanamadı. Arjantin'e kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönen Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile birlikte tüm sanıklar 4 Temmuz 2019 günü görülen duruşmada tahliye edilmişti.