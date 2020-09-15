Türkiye'den Sakız Adası için yeni NAVTEX: "Yunanistan, Lozan'ı ihlal etti"

Türkiye, yeni bir NAVTEX yayınlayarak Yunanistan'ın Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığını ilan etti.

Yayınlanan NAVTEX'te şu ifadelere yer verildi:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20

EGE DENİZİ

1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.

2. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

NAVTEX nedir?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, denizcilerin kullandığı bir haberleşme sistemidir. Bu sistemle, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi verilir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır.

Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, bu sistemi kullanarak yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurur ve bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.