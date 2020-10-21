Türkiye'den Oruç Reis için yeni NAVTEX

Türkiye Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan etti. Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX 27 Ekim'e kadar geçerli olacak.

TIKLAYIN - Doğu Akdeniz: Türkiye, Oruç Reis'i neden geri gönderdi?

TIKLAYIN - Yunanistan'dan Oruç Reis tepkisi: Bölgede kaldığı sürece Ankara'yla görüşmelere devam etmeyeceğiz

NAVTEX nedir?

İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan NAVTEX, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. NAVTEX paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları NAVTEX cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.