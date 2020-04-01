Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yeni tip Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya yapılacak yardım Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan bir kargo uçağı ile yola çıkacak.



Çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Koronavirüs'le mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya Etimesgut Askeri Havalanı'ndan TSK'ya ait uçak ile gönderiliyor.





Üzerinde cumhurbaşkanlığının arması olan yardım malzemelerinin askeri kargo uçağına yüklenme işlemleri devam ediyor.