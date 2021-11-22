T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı

Açıklamada Büyükelçiliğe ait telefon ve e-posta bilgileri paylaşıldı

22 Kasım 2021 23:20

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ordu birlikleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türkiye vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Etiyopya'da ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmalar artıyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından "Etiyopya'nın güvenlik durumundaki hızlı gelişmeler karşısında, ülkede bulunan vatandaşlarımızın tarifeli uçaklarla Etiyopya'dan ayrılmaları tavsiye edilir" çağrısında bulundu.

Öte yandan açıklamada Büyükelçiliğe ait telefon ve e-posta bilgileri paylaşıldı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren TPLF'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor. (AA)a

EtiyopyaEtiyopya iç savaşAddis Ababa BüyükelçiliğiAddis Ababa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24