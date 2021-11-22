Türkiye'den Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ordu birlikleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türkiye vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Etiyopya'da ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmalar artıyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından "Etiyopya'nın güvenlik durumundaki hızlı gelişmeler karşısında, ülkede bulunan vatandaşlarımızın tarifeli uçaklarla Etiyopya'dan ayrılmaları tavsiye edilir" çağrısında bulundu.

Öte yandan açıklamada Büyükelçiliğe ait telefon ve e-posta bilgileri paylaşıldı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren TPLF'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor. (AA)a