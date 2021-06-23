Türkiye'den Ege'nin uluslararası suları için NAVTEX

Türkiye, Ege Denizi'nin uluslararası suları hakkında NAVTEX yayımladı.

NAVTEX kararı mutabakata rağmen Atina'nın turizm sezonunda NAVTEX ilan etmesi üzerine alındı.

Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran – 15 Eylül tarihlerinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlanmıştı.

Mutabakat muhtırası ile tesis edilen Moratoryum periyodu kapsamında Türkiye, 2021 yılı harekat-eğitim faaliyetleri planlanmaları sırasında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi uluslararası sularda saha ilanı yapmadı.

Yunanistan ise mutabakata rağmen bu sene için Moratoryum ile belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim/tatbikat saha ilan etti.