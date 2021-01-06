TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD'deki protestolara ilişkin açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de Trump destekçilerinin eylemlerine ilişkin; "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkçe ve İngilizce olarak "Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı kurtar" mitinginin ardından Trump destekçileri kongre binasını bastı. Meclis Başkanı Şentop, Twitter'dan taraflara demokrasi ve hukuk çağrısı yaptı.

Şentop'un paylaşımı şöyle:

"ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükûnete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz."

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