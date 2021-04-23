Türkiye’den AB ülkelerine iltica başvuruları 5 yılda yüzde 500 arttı

2015 ile 2020 arasında Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvuruları yüzde 506 seviyesinde arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2020 yılında koruma statüsü verilen sığınmacı verilerini açıkladı.

2015 yılında Türkiye’den toplam 2 bin 995 kişi AB ülkelerinden iltica talebinde bulundu. 2020’de ise bu sayı 18 bin 145’e kadar çıktı.

Diken'in aktardığı habere göre; yıllara göre kabul oranları 2016’da yüzde 21, 2019’da yüzde 51, 2020’de yüzde 43 şeklinde gerçekleşti.

Türklerin en çok gitmek istediği ülke Almanya

Türklerin yüzde 51’i Almanya’ya iltica talebinde bulundu. İltica talebinde bulunanların yüzde 54,6’sı da kabul edildi.

Dünya genelinde ise AB ülkelerinin 2020’de koruma statüsü verdiği sığınmacı sayısı 281 bini buldu.

En çok Suriyelilere koruma sağlandı

AB ülkelerinin en çok koruma sağladığı ülke 74 bin 700 kişiyle Suriyeliler oldu. Bu sayı, toplamın yüzde 27’sini oluşturdu. Suriye’den sonra yüzde 17 ile Venezuela, yüzde 15 ile Afganistan geldi

Koruma statülerinin yüzde 3’ü ise Türkiye vatandaşlarına verildi.