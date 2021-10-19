Türkiye'de müze sayısı 494'e yükseldi

Türkiye genelinde müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494’e ulaştı. Bu müzelerin 205’i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289’u ise özel müze kategorisinde yer aldı. Müze ve ören yerleri ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre yüzde 76,3 düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen güncel bilgilere göre, Türkiye genelindeki müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494’e ulaştı. Bunların 205’i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289’u ise özel müze kategorisinde yer aldı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise bu rakam 2004 yılında 270 iken, 2008 yılında 286, 2015 yılında ise 409, 2018 yılında ise 451'di.

Ziyaretçi sayısı geçen yıl yüzde 73,6 oranında düştü

Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlama tedbirlerinin uygulandığı geçen yıl bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 73,6 azalışla 9 milyon 241 bin 912 oldu.

33 bin 266 müze haberi

Medya takip kurumu Ajans Press, müzelerle alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl müzelerle alakalı basına 33 bin 266 haber yansıdığı tespit edildi.

"Sanal müzeler bin 116 haberde konuşuldu"

Müzelerle ilgili haberler genelde yerel basında yer aldığı, geçen yıl pandemi sürecinde sanal müze ziyaretlerinin ise medyada yer aldığı belirtildi. Geçtiğimiz yılın ilgi odağı olan sanal müzeler ise bin 116 haberde konuşuldu. (DHA)





