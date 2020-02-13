Türkiye'deki muhtarların sadece yüzde 2,14'ü kadın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’ın kadın muhtarlarla ilgili çalışmasına göre, Türkiye genelinde görev yapan muhtarların yalnızca yüzde 2,14’ü kadın muhtarlardan oluşuyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre çalışmada, kadın muhtarların oranıyla ilgili şu veriler yer aldı:

Türkiye genelinde 30 bin 5 mahalle, 18 bin 152 köy olmak üzere toplam 50 bin 157 muhtar bulunuyor. Buna göre Türkiye’de kadın muhtarların sayısı genel muhtarların sayısının yüzde 2,14’ünü oluşturuyor. Başka bir deyişle ortalama her 50 muhtardan yalnızca 1’i kadın muhtarlardan oluşuyor.

2014-2019 döneminde Türkiye genelindeki kadın muhtar sayısı 685 olurken, bir önceki döneme göre kadın muhtar sayısı yüzde 45 oranında artış göstermesine karşın milletvekili kadın oranına göre çok düşük kalıyor. Kadın muhtar oranı, milletvekili kadın oranına göre yaklaşık 8 kat daha düşük durumda.

En fazla kadın muhtarın bulunduğu ilçeler arasında Çankaya ilk sırada. Bitlis, Muş, Sinop ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 4 ilde ne köylerde ne de mahallelerde kadın muhtar yer alıyor. Bayburt, Hakkâri ve Siirt’te ise yalnızca 1’er kadın muhtar görev yapıyor.